Calcio: l’Ostiamare pareggia contro il Montespaccato al termine di una partita ricca di spunti per i due tecnici

Domani mattina nuovo test all’Anco Marzio nell’amichevole contro il Trastevere

di Umberto Serenelli

Pari a reti in bianco il match tra l’Ostiamare e la brillante Montespaccato. Il risultato finale non deve trarre in inganno perché all’Anco Marzio è stato spettacolo e gli accorsi sulle gradinate si sono divertiti. L’amichevole congiunta ha mostrato l’ottimo livello di preparazione raggiunto dai lidensi che hanno sciorinato un piacevole gioco con una fitta ragnatela di passaggi, tessuta nella zona nevralgica, dove è emersa la personalità di Angiulli.

Il regista ha infatti dettato i tempi per biancoviola con delle precise aperture lungo le fasce laterali per gli inserimenti di Lazzeri, sul corridoio sinistro, e di Rasi su quello destro. Non hanno invece ottenuto lo stesso successo le puntate al centro dello schieramento avversario perché contenute dal pacchetto arretrato dei romani.

La dura fase di preparazione non ha impedito ai due collettivi repentini capovolgimenti di fronte che ha subito visto i tirrenici colpire la base superiore della traversa con Persichini. La replica non si è fatta attendere con l’incursione di Damiani, bloccato da un’uscita coraggiosa di Morlupo. Alla mezz’ora, fiondata di Colace parata a terra dal numero uno dei lidensi. La seconda frazione di gioco si apre con una deviazione di Morlupo su bordata di Damiani. Prima della girandola di sostituzioni, il nuovo entrato Forte, nei ranghi dei lidensi, colpisce la base della traversa.

“Un buon test – dice il mister Simone Minincleri, al termine dell’allenamento – considerato che i ragazzi hanno ancora sulle gambe un notevole carico di lavoro. Domani, contro il Trastevere, mi aspetto un ulteriore passo in avanti del gruppo“.

OSTIAMARE: Morlupo (25’ st Valori), Lazzeri (20’ st Calvo), Pinna (1’ st Pica), Rasi (30’ st Felici), Angiulli, Ouali (25’ st Plini), Mercuri (15’ st Forti), Senesi (25’ st Proietti), Morano, Persichini (30’ st Kouko). All. Minincleri.

MONTESPACCATO: Aquiles (20’ st Pacella), Moretti (17’ st Rotondo), Dovidio (15’ st Famiglietti), Tamburlani, Scognamiglio, Di Bari (15’ st Putti), De Marchis (15’ st Pallocca), Madonna (1’ st Cervoni), Damiani, Colace, Vitelli (15’ st Anello). All. Bussone.

Arbitro: D’Alessio di Ostia