Calcio, l’Ostiamare inserita del girone umbro-toscano per il prossimo campionato di serie D

Il “patron” Roberto Di Paolo non sembra affatto preoccupato di affrontare collettivi di piazza importanti

di Umberto Serenelli

Cambio di girone per l’Ostiamare. I lidensi sono stati infatti inseriti nel raggruppamento E del campionato di serie D che porterà i gabbiani a giocare con complessi umbri e toscani. Gli esperti ritengono questo girone più qualificato di quello sardo-campano in cui ha militato negli anni passati.

Intanto, la comitiva biancoviola prosegue la preparazione sul rettangolo verde dell’Anco Marzio e stamani sarà protagonista di un allenamento congiunto con l’Unipomezia mentre la società mette a disposizione del mister Simone Minincleri il centrocampista Daniele Forte che la corsa stagione militava nell’Avezzano.

“Sono molto contento di essere ad Ostia – sono le prime parole del neo-acquisto – e giocate con una società importante ed ambiziosa dove ho subito percepito la serietà. Il mio obiettivo è quello di disputate con la maglia dei tirrenici un campionato importante ed arrivare tra le prime”.

Sull’inserimento dei gabbiani, nel nuovo girone, il “patron” dell’Ostiamare Roberto Di Paolo non sembra affatto preoccupato di affrontare collettivi di piazza importanti.

“È noto che i gironi sono un terno al lotto e alla fine a decidere è sempre ciò che si vede in campo – sottolinea – Per la prossima stagione siamo capitati nel girone E e lo affronteremo sempre al massimo delle nostre possibilità. Siamo una squadra costruita per giocare a viso aperto con tutti, indipendentemente dal girone. Sono soddisfatto dato che, vedendo le compagini in gioco, sarà un raggruppamento di alto livello e forse anche uno dei più complicati”.

Il presidente ribadisce che la “squadra giocherà a viso aperto con tutti e solo nel corso del campionato uscirà la compagine più forte”.