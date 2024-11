Calcio: l’Ostiamare eliminata dalla Coppa Italia ai calci di rigore

All’Anco Marzio finisce 12 a 11 per i sardi dopo la lotteria dei penalty

di Umberto Serenelli

Con l’ausilio dei calci di rigore la Cos Sarrabus Ogliastra elimina dalla Coppa Italia una sfortunata Ostiamare. All’Anco Marzio, infatti, i sardi riescono a prevale dagli undici metri al termine di una raffica di penalty che hanno portato sul dischetto tutti i giocatori in campo.

La lotteria dei rigori è finita 11 a 10 per la Cos a cui unire i gol del pari (1 a 1) registrato nel corso dei regolari 90’. A firmare la rete decisiva per gli ospiti è stato l’esperto portiere Floris G. che ha battuto l’estremo difensore locale in quale a sua volta ha calciato oltre la trasversale la massima punizione decisiva.

È finita così 12 a 11. I sardi passano il turno e i lidensi devono recitare un “mea culpa” anche se tutto sommato sono stati veramente sfortunati pur non brillando sotto il profilo del gioco. Nel corso della prima frazione c’è da sottolineare il salvataggio di Salis, sulla linea di porta, a seguito del colpo di testa di Checchi. Al 49’, invece, i locali colpiscono una clamorosa traversa, a portiere battuto, con il baby Morano autore della rete del pareggio.

OSTIAMARE – SARRABUS OGLIASTRA 11-12

(dopo i calci di rigore)

OSTIAMARE: Morlupo, Prese, Senesi, Ciavarelli (1′ st Lazzeri), Plini (7’ st Kouko), Angiulli, De Crescenzo, Calvo (17′ st Morano), Checchi, Mercuri (31′ st Ouali), Brugi (23′ st Corradi). A disp. Valori, Di Filippo, Proietti. All. Minincleri.

SARRABUS OGLIASTRA: Floris G., Severgnini, Demontis, Ladu, Cabiddu, Loi A. (31’ st Piseddu), Loi E. (31’ st Aloia), Caferri, Sulis, Floris M. (11’ st Santoro), Pinna. A disp. Xaxa, Boi, Morlando, Monteleone, Attah. All. Carta

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Cafini di Nocera Umbra e Ruocco di Brescia.

RETI: 13′ pt Ladu, 36’ st Morano.

NOTE: Ammoniti Floris M., Plini, Angiulli, Santoro, Kouko. Angoli: 6 a 2 per l’Ostiamare.