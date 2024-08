Calcio, l’Ostiamare accelera in vista del primo impegno in Coppa Italia

Il ds Adriano D’Astolfo consegna la maglia dei lidensi a Daniele De Rossi, tecnico della Roma

di Umberto Serenelli

Per l’Ostiamare scatta la seconda fase della preparazione iniziata a metà agosto. In vista dei primi impegni ufficiali della stagione calcistica di serie D, la comitiva tirrenica ora dovrà puntare sulla rifinitura per ottenere la condizione tecnico-fisica ideale. I risultati degli allenamenti congiunti sono stati promettenti compreso quello con la mista della Roma vinto dai gabbiani 4 a 2.

Il match contro i giallorossi è servito al club lidense per consegnare la nuova maglia dei biancoviola al tecnico Daniele De Rossi, cresciuto nelle minori biancoviola.

“Per impegni Daniele non è riuscito a intervenire alla presentazione della nuova divisa e quindi la società ha colto l’occasione per colmare questa lacuna – precisa in ds Adriano D’Astolfo – È rimasto molto legato calcisticamente al nostro club. Con Daniele ho giocato diverse stagioni quando tiravamo i primi calci al pallone e tra noi è rimasta una grossa amicizia”.

Archiviata l’ospitalità della Roma, il team di via Amenduni è chiamato ora a alcuni allenamenti congiunti nel corso della settimana da cui il trainer Simone Minincleri dovrà trarre utili indicazioni in vista del confronto di Coppa Italia del primo settembre. I gabbiani dovranno infatti affrontare la vincente dello scontro preliminare tra Olbia e Ilva Maddalena. Se dovesse passare il turno l’Olbia, sul rettangolo verde di Ostia scenderà anche il centrocampista Cristian Totti, figlio di Francesco ex regista della Roma, passato di recente a indossare la casacca dei sardi.

“Questa settimana diamo il via alla seconda fase della preparazione – aggiunge D’Astolfo – in cui sarà importante far crescere il grado d’intesa di un collettivo completamente rinnovato che militerà in un girone diverso da quelli in cui inserito le passate stagioni. Lo affronteremo a testa alta e consapevoli di voler fare bella figura. Sono contento dell’esordio in casa con il Ghiviborgo, l’8 settembre, da cui mi attendo il caloroso apporto dei nostri tifosi sulle gradinate dopo tre anni di assenza. Faccio quindi un appello ai fedelissimi di Ostia e mi auguro di vederli allo stadio per non far mancare ai ragazzi il loro affetto”.

Il vertice dei gabbiani ha messo a segno un nuovo colpo sul mercato acquistando il difensore Alessio Rasi (nella foto) che darà al reparto arretrato maggior compattezza anche alla luce della brillante prestazione della passata stagione con la maglia del Campobasso. Con l’undici del capoluogo molisano ha infatti vinto il campionato di serie D e non ha avuto esitazione a trasferirsi ad Ostia.

“L’Ostiamare ha una grande storia alle spalle a noi giocatori spetta il compito di riportare i tifosi allo stadio attraverso risultati positivi. Dobbiamo creare il clima giusto nello spogliatoio e far divertire quanti ci seguiranno dagli spalti”, dichiara Rasi.