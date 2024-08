Calcio: l’Aranova prevale nel derby contro il Fregene Maccarese con una doppietta di Teti

Il vice-presidente dei tirrenici Matteo Baiocco: “E’ nostra intenzione vincere il campionato di Promozione”

di Umberto Serenelli

Piacevole amichevole alle “Muracciole” tra l’Aranova e il Fregene Maccarese finità 2 a 1. Il derby è servito ad entrambi i collettivi per testare il grado di preparazione in vista dei primi impegni stagionali per cui sia il mister rossoblù Pierluigi Vigna che quello biancorosso Mauro Natalini hanno alla fine tratto senz’altro utili indicazioni per mettere a punto gli schemi tattici. L’eccessivo caldo ha senz’altro condizionato la prova dei 22 giocatori in campo già alle prese con la dura preparazione.

La vittoria dell’Aranova è firmata dalla doppietta di Teti che aveva chiuso la precedente stagione con il gol facile, e l’ha riaperta gonfiando subito il sacco della porta avversaria: questo conferma che non ha perso il vizio.

Avvio all’insegna dell’equilibrio spezzato con una traversa colpita da una punizione di Milani. Alla mezz’ora è sempre l’attivo Milani a chiamare in causa il portiere Pacelli che mette in angolo con una prodezza. La pressione dei padroni di casa cresce ma il ben disposto pacchetto arretrato fregenate tiene bene. Ancora in evidenza Pacelli che, al 40’, si oppone ad una conclusione del solito Milani.

La ripresa si apre con il vantaggio dell’Aranova: Mastrantonio serve un ghiotto pallone a Teti che mette alle spalle del portierino biancorosso. Reazione del Fregene affidata al nuovo entrato Di Vilio la cui conclusione sorvola di poco la trasversale. Al 10’, contropiede di Toscano che giunto davanti a Zonfrilli sbaglia clamorosamente. Al 24’, arriva il raddoppio della squadra locale: Guerra si destreggia sulla destra e poi lascia partire una violenta conclusione che si stampa sul palo, la sfera torna in campo con la “volpe” Teti in agguato che in scivolata mette il pallone oltre la riga. Girandola di sostituzioni e Marchese ne approfitta per accorciare le distanze con una pregevole conclusione su assist dalla destra. Prima del fischio finale La Russa serve il baby Alberti che spedisce sul fondo da invidiabile posizione.

In casa dell’Aranova c’è soddisfazione per l’ottima prova. Il Fregene invece si affida alle parole del vice-presidente Matteo Baiocco, del Gruppo Baiocco Holding, che getta la maschera e non nasconde gli obiettivi del club tirrenico. “Disponiamo di un buon complesso che ha mostrato il suo potenziale contro l’Aranova che è di categoria superiore – precisa Baiocco – Con questo gruppo è nostra intenzione disputare una grossa stagione e vincere il campionato di Promozione”.

L’imprenditore ha le idee chiare e lancia il guanto di sfida alle avversarie più accreditate alle quali invia un chiaro messaggio: fate attenzione quest’anno ci siamo anche noi.

ARANOVA-FREGENE MACCARESE 2-1

ARANOVA: Zonfrilli (25’ st Manetti), La Russa, Germoni (25’ st Carbone), Mastrantonio (15’ st Guerra), Pollace (20’ st Parrini), Pucci (20’ st Dell’Uomo), Marino (1’ st Lo Duca), Massimiani (15’ st Cupperi), Milani (25’ st Astolfi), Picciollo (1’ st Necci), Teti (25’ st Alberti). All. Vigna.

FREGENE MACCARESE: Pacelli (35’ st Teti), Calace (25’ st Gulli), Buongarzoni (15’ st Greco), Scifoni, Guaiano (35’ st Antonucci), Stendardo (35’ pt Varani), Scerrati, Puca (25’ st Rossano), Rizzitelli (15’ st Attardi), Gallinari (15’ st Di Vilio), Toscano (15’ st Marchese). All. Natalini.

Arbitro: Marinelli di Roma

Reti: 15’ pt e 24’ st Teti, 30’ Marchese.