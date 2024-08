Calcio: l’Aranova accende i motori con una squadra competitiva

Il mister Vigna: “La società mi ha messo a disposizione una rosa di giocatori di grande qualità”

di Umberto Serenelli

L’Aranova è tornata a sudare sul manto erboso delle Muracciole. Agli ordini del mister Pierluigi Vigna (nella foto) la comitiva rossoblù ha iniziato a prendere confidenza con il pallone dopo la concreta campagna acquisti.

Sono passati infatti ad indossare la maglia del club caro al presidente Andrea Schiavi il difensore ex Lazio Primavera e Salernitana, Gianluca Pollace e Andrea Necci, centrocampista reduce dall’esperienza al Campus Eur. Il calciomercato ha fatto approdare nel team di via Aurelia anche il difensore Luca Mastrantonio, l’esterno di difesa Marco Marino e l’attaccante Matteo Piciollo. Presi, inoltre, l’esperto Simone Milani e Lorenzo Manetti proveniente dalla Vis Aurelia.

Riflettori puntati sul tecnico Vigna al quale abbiamo chiesto come giudica la campagna acquisti coordinata dal binomio Tonino Duello-Stefano Tartaglione “Ad Aranova si respira aria davvero positiva e questa è una sensazione che non provavo da anni – sottolinea l’allenatore – Ritengo che la società mi abbia messo a disposizione una rosa di grande qualità e quantità. La base era già solida poiché sono arrivato lo scorso inverno e ho introdotto la mia filosofia di gioco. Ora i nuovi si devono solo integrare. Siamo competitivi e il girone sarà impegnativo, soprattutto perché molte squadre si sono rinforzate. Gli obiettivi per questa stagione? Sono quelli di fare bene senza fare proclami. Abbiamo una squadra competitiva con giocatori di valor e ora spetta a noi decidere il nostro futuro senza lasciare che lo facciano gli altri. Credo che la società condivida questo obiettivo”.

Al certosino lavoro del trainer si affiancato quello del ds Tartaglione il quale è stato un giocatore di grosso spessore e certamente sarà un direttore molto oculato visto che conosce bene il calcio dilettantistico e le sue sfaccettature.

“Con il ds ci conosciamo da tempo e abbiamo costruito un percorso di crescita, stima e rispetto reciproco – conclude Vigna – È molto preparato, ha grandi capacità e conoscenze. Sa gestire le dinamiche che si possono creare durante una stagione. Condividiamo tutto ciò che abbiamo fatto finora, dalla costruzione alla gestione della squadra, e abbiamo chiari i nostri obiettivi organizzativi”.