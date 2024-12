Calcio: la sconfitta casalinga contro il Siena fa precipitare l’Ostiamare nei play-out

I toscani hanno sbagliato anche un calcio di rigore battuto da Giannetti

di Umberto Serenelli

Ennesimo scivolone casalingo dell’Ostiamare che vede i lidensi precipitare in piena zona play-out del girone E del campionato di serie D. È stata la prova incolore messa in luce all’Anco Marzio a far fare il brutto ruzzolone all’undici di mister Minincleri che viene così sconfitto dalla voglia di vincere del Siena (1-0) che ha mostrato di essere squadra solida e in grado di sovrastare i demotivati lidensi, apparsi in grossa difficoltà sotto il profilo del gioco. I gabbiani sono infatti mancati nella zona nevralgica dove è stata evidente l’assenza di un solista in grado di dettare i tempi e tenere uniti i padroni di casa, costretti a subire la maggior lucidità dei toscani.

Nella prima frazione di gioco i tirrenici non sono mai riusciti a impensierire il portiere ospite mentre gli avversari hanno avuto alcune ghiotte occasioni per passare a condurre le sorti di match. A centrocampo è infatti mancato un regista con le caratteristiche di Angiulli che ha di recente cambiato casacca. Con l’innesto di De Crescenzo, nel corso della ripresa, i biancoviola si sono svegliati e messo in difficoltà i senesi senza però riuscire a perforarli a causa di una prima linea con le polveri bagnate.

Diretto dall’ottimo Massari di Torino, il primo tempo ha visto gli ospiti controllare le sterili azioni dei lidensi per poi colpire in contropiede. Il primo pericolo per l’Ostiamare arriva al 12’ con un colpo di testa di Masini che sfiora il palo alla destra di Morlupo. Alla mezz’ora, grossa opportunità del Siena per sbloccare la partita con Giannetti: al numero 9 però si oppone con una provvidenziale uscita l’ottimo Morlupo. Quattro minuti più tardi è sempre Giannetti che di testa spedisce sul fondo. Al 36’, Peres atterra in area Masini e per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto Giannetti lascia partire una “fiondata” che si stampa sulla trasversale.

L’Ostiamare non accenna a reagire e gli ospiti si fanno di nuovo pericolosi prima del riposo. I secondi 45’ si aprono con una fiammata di Peres, il tiro-cross del quale attraversa indisturbato lo specchio della porta. All’11’, arriva il gol-partita: errore di Pontillo che favorisce la conclusione vincete di Giannetti il cui tiro gonfia il sacco alle spalle di Morlupo.

Il Siena continua a macinare gioco fino all’ingresso in campo di De Crescenzo che, al 21’, serve lungo il corridoio sinistro Senesi il quale avanza concludendo con un diagonale che si perde sul fondo. Alla mezz’ora arriva il primo tiro dei padroni di casa indirizzato nello specchio della porta. Al 41’, ci prova Pinna ma viene murato da Farneti. Beffa finale per i lidensi nell’extra time con Rasi che prima si vede respingere dal portiere una conclusione da pochi passi e poi spedisce oltre la traversale a porta vuota.

OSTIAMARE – SIENA 0-1

OSTIAMARE: Morlupo, Peres (15’ st De Crescenzo), Pinna, Sacko (15’ st Mercuri), Senesi, Lazzeri, Rasi, Kouko, Morano (10’ st Proietti), Pontillo (45’ st Perroni), Checchi (34’ st Persichini). A disp. Calabrese, Ciavarelli, Felici, Brugi. All. Minincleri.

SIENA: Giusti, Boyou, Biancon, Bianchi, Giannetti (24’ st Boccardi), Ricchi (29’st Farneti), Di Gianni (20’ st Carbè), Di Paola, Mastalli, Morosi (36’ st Fort), Masini (17’ st Candido). A disp. Stacchiotti, Magbe, Galligani, Pescicani. All. Magrini.

ARBITRO: Massari di Torino.

ASSISTENTI: Mascia di Cagliari e Palazzo di Campobasso.

RETE: 11’ st Giannetti.

NOTE: Ammoniti Sacko, Giannetti, Mastalli, Farneti, Rasi. Angoli 2 a 1 per l’Ostiamare.