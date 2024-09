Calcio – Il difensore Pinna carica l’Ostiamare: “Dobbiamo vincere contro il Ghiviborgo”

Il club lidense acquista l’attaccante Davide Di Francesco e confida oggi nel calore apporto dei tifosi

di Umberto Serenelli

Paride Pinna (nella foto) carica l’Ostiamare. “Dopo il successo in Coppa Italia dobbiamo puntare a vincere la prima di campionato tra le mura amiche”, precisa il granitico difensore lidense alla vigilia della “prima” di oggi all’Anco Marzio contro Ghiviborgo (ore 15).

Intanto, la società tirrenica cala in extremis un altro asso acquistando Davide Di Francesco, attaccante di provata esperienza. Il neo-biancoviola vanta infatti di aver militato tra i professionisti avendo giocato con Teramo, Ascoli e Campobasso con cui ha collezionato una settantina di presenze in serie C.

“Sono felice di aver scelto quest’anno i colori dell’Ostiamare – commenta Di Francesco – Dopo cinque stagioni tra i professionisti ho deciso di scendere in serie D. Questo è stato un passo che ho voluto compiere per sentirmi importante. La scelta è maturata grazie all’insistenza della società lidense e del suo mister. È ovvio quindi che farò il massimo per ripagare la loro fiducia”.

Di Francesco si è già allenato con la comitiva biancoviola e ora l’allenatore Simone Minincleri dovrà stabilire le condizioni fisiche del giocatore per utilizzarlo fin dai primi minuti nel match di oggi contro i toscani.

Riflettori puntati sui tifosi che, dopo tre stagioni, tornano sugli spalti a tifare per la squadra della città. Per questo i giocatori non vogliono deludere e dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, grazie alla vittoria nei confronti dell’Ilvamaddalena, i gabbiani intendono volare alto con un successo casalingo per iniziare la stagione nel modo migliore.

“Siamo contenti di aver passato il turno in Coppa Italia che serve sempre per rodare i meccanismi della squadra – precisa Pinna – Al gruppo interessava principalmente fare una prestazione positiva e mettere in campo quello che abbiamo provato durante la fase di preparazione. Onestamente non sono ancora al top soprattutto a livello atletico. Per raggiungere la condizione ideale ho bisogno di più tempo anche perché abbiamo fatto una preparazione tosta e il caldo non ha aiutato. Oggi ci aspetta una squadra giovane che ha idee di gioco ben chiare e tiene ritmo di gioco alto. Questo è un girone difficile, nessuna partita sarà scontata. Abbiamo iniziato a tracciare il percorso da seguire e dobbiamo farlo limitando gli errori fatti in Coppa”.