CALCIO: Eccellenza, una doppietta del bomber Teti spalanca la strada al successo dell’Aranova sulla Luiss

Ds Stefano Tartaglione: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra e della prova dei giovani”

di Umberto Serenelli

Con una doppietta del bomber Teti e una rete di Milani, l’Aranova stende la Luiss. Allo stadio delle “Muracciole” prestazione impeccabile dell’undici di mister Pierluigi Vigna che sale in classica e fa sognare i tifosi.

I padroni di casa hanno sciorinato un calcio champagne fatto da una fitta rete di passaggi nella zona nevralgica che ha consentito alla prima linea di mettere alle corde il reparto arretrato dei romani. Al termine del match, vinto 3 a 0 dai rossoblù, il presidente Andrea Schiavi ha lasciato lo stadio con in sorriso sulle labbra.

Al 4’, il portiere Tolomeo è subito chiamato a una difficile deviazione in angolo. Reagisce la Luiss con un diagonale di Rozzi che si stampa sulla base del palo alla destra di Zonfrilli. Lo scampato pericolo mette le ali a Pucci e compagni che passano a condurre il confronto. Era da poco scoccato l’8’ che Milani raccoglie un ghiotto assist e gonfia il sacco mandando in delirio gli accorsi sugli spalti. Al quarto d’ora Biraschi semina il panico nel reparto avanzata ma non trova il varco giusto. Al 25’, ci prova Teti e il suo rasoterra viene bloccato a terra dall’estremo difensore. Al 28’, La Ruffa serve di testa Teti che calcia fuori bersaglio. Preludio al raddoppio che porta la firma dello scatenato Teti servito da uno slalom di Germoni. Prima del riposo viene apprezzato uno scambi Milani-Piciollo finito di poco al lato.

I secondi 45’ si aprono all’insegna dei locali imprecisi davanti alla porta. Al 26’, buona occasione Rozzi che di testa spedisce alto. Spara oltre la trasversale, al 36’, il nuovo entrato Marino. Ispirata dal nuovo entrata Lo Duca, arriva la terza marcatura con un “tracciante” di Teti dal limite dell’area che si infila all’incrocio e mette fine alle velleità degli avversari.

“Sono molto soddisfatto dell’approccio e della reazione della squadra – ha sottolineato il ds dell’Aranova, Stefano Tartaglione a fine partita – Non era facile dopo la sconfitta di domenica con il Civitavecchia. Sono anche molto felice della prestazione dei giovani che sono entrati nel corso della ripresa”.

ARANOVA- LUISS 3 – 0

ARANOVA: Zonfrilli, Battaiotto, Germoni, Mastrodonato (21’ st Lo Duca), Pollace, Pucci, La Ruffa (30’ st Cupperi), Necci (1’ st Marino), Teti, Milani (35’ st Guerra), Piciollo (39’ st Ferrari). In panchina: Manetti, Dell’Uomo, Astolfi, Nardella. All. Vigna.

LUISS: Tolomeo, Calidori, Cinti (11’ st Gallo), Le Rose, Diakhite, De Pascalis (35’ st Nicosia), Rekik (21’ st Mosca), Lezzi (11’ st Iania), Biraschi (21’ st Silvestri), Rozzi, Di Nunzio. In panchina: Mascolo, Sarrocco, Faraone, Neccia. All. Fabi.

ARBITRO: Alfieri di Nola



COLLABORATORI: Dieli di Albano Laziale e Dobos di Roma2.

RETI: 8’ pt Milani, 34’ pt e 38’ st Teti.