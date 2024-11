CALCIO – Eccellenza: Pierluigi Vigna si dimette da allenatore dell’Aranova

Fatali le ultime tre sconfitte consecutive inanellate dai rossoblù

Pierluigi Vigna, mister dell’Aranova, rassegna le dimissioni e il club di via Galtelli le accetta. Si conclude così alla decima giornata del campionato di Eccellenza il rapporto con lo stimato allenatore che era partito bene alla guida dei rossoblù inanellando dei buoni risultati.

Dopo la vittoria nel derby con il Fiumicino, la squadra si è “seduta” perdendo in casa con l’Aurelia Antica Aurelio, poi è arrivata la pesante sconfitta con il Tivoli Calcio e quindi quella casalinga di ieri con la Certosa.

Dopo tre stop consecutivi il quotato allenato ha capito che non aveva più la fiducia del gruppo e quindi deciso di lasciare la panchina. La società della località sulla via Aurelia si è riservata di ufficializzare presto il nome del tecnico che lo sostituirà dopo aver accettato le dimissioni e ringraziato Vigna per l’impegno profuso in questi anni nelle vesti di allenatore della prima squadra. Inoltre, augura un grande in bocca al lupo per il suo futuro all’ex trainer rossoblù.