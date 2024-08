Calcio, con altri tre acquisti esperti il Borgo Palidoro punta in alto

Messi a disposizione del mister Fascione anche Zappalà, Bellini e Cuscian

di Umberto Serenelli

Il Borgo Palidoro ha iniziato da circa 10 giorni la preparazione e prima scendere in campo agli ordini del mister Antonio Fascione, del secondo Luca Natalizi, del preparatore Salvatore Marino e quello dei portieri Giuseppe Fiorenza ha messo a segno altri 3 colpi sul mercato.

Il presidente Alessandro Schiavi ha infatti perfezionato l’acquisto dell’esperto Giovanni Zappalà, difensore di grosso spesso con alle spalle un enorme bagaglio di esperienze maturate nel duro campionato di Eccellenza con il Santa Maria delle Mole, Fregene, Gaeta e Vescovio.

È arrivato anche Filippo Bellini dal Duepigreco e l’attaccante Valerio Cuscian del Ronciglione. Riflettori dunque puntati sul tecnico Fascione e sul suo staff dal quale i tifosi si attendono un salto di qualità e tante soddisfazioni dalla stagione che sta per iniziare.

“Sono molto contento della campagna acquisti perché sono arrivati a Palidoro giocatori di categoria superiore – precisa Fascione – L’obiettivo del Borgo è quello di fare un campionato di media-alta classica anche se sono convinto che il potenziale di questo gruppo più senz’altro ambire a qualcosa in più. È comunque prematuro parlare di risultati finali visto che ancora non si conosce il valore delle nostre avversarie: dobbiamo attendere dicembre per avere un quadro preciso”.

Mister come sarà il Borgo Palidoro targato Fascione? “La squadra è completamente rinnovata anche se con giocatori di qualità tecnica e di provata esperienza – conclude l’allenatore – La mia idea è di plasmare un gruppo in grado di fare la partita e quindi in grado di dominare l’avversario che è comunque legato al grado di intesa che i ragazzi riusciranno ad ottenere. Solo così possiamo ambire a un posto nei quartieri alti”.

Il ds Mirko Commentucci segue a bordo campo la preparazione della comitativa amaranto e in cuor suo sogna un riscatto del Borgo che la corsa stagione ha sofferto sino alla fine. Ecco perché alla vigilia del campionato di Promozione vuole i primi riscontri del lavoro che ha portato molte pedine importanti per lo scacchiere di Fascione.

“Alla luce della campagna acquisiti sono convinto che possiamo disputare un campionato proiettati nelle zone alte del girone – precisa Commentucci – Confido molto nel mister Fascione e nel suo staff. Sono certo che abbiamo portato con la casacca del Borgo molti elementi con i quali riuscire a togliere molte soddisfazioni a società e tifosi”.