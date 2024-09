C Unica, la Supernova batte Albano in amichevole

Coach Di Segni: “Corsa e impegno, servirà, comunque, del tempo per crescere e migliorare”

A lavoro per il debutto in campionato. Dopo due settimane di allenamenti, la Supernova Fiumicino mette in archivio anche la prima amichevole con la C Unica.

In casa di Albano, formazione di DR1, la squadra regala a coach Di Segni le prime risposte confortanti. Nonostante i carichi di lavoro, una condizione ovviamente ancora lontana da quella migliore e un paio di assenze, la Supernova fa vedere già alcune cose interessanti sia nella propria metà campo che in quella offensiva. Tradotto vuol dire vittoria (16-22, 13-18, 11-19, 5-21 – punteggio azzerato ogni quarto) e testa ora rivolta ai prossimi impegni del precampionato (sabato in casa di Palocco).

A fine amichevole coach Claudio Di Segni ha parlato così della prova dei rossoneri: “Nonostante il periodo la squadra ha corso tanto e si è impegnata tanto, naturalmente dal punto di vista tattico, per tanti motivi, è difficile poter trarre un giudizio veritiero. Servirà, comunque, del tempo per crescere e migliorare“.