Basket, terza vittoria consecutiva per la Supernova di C

Dopo una lotta davvero infinita i ragazzi di coach Sardo vincono con il punteggio di 83-88

Una serata complicata per svariati motivi, una serata di brutte notizie (infortunio a Staffieri) ma che alla fine ha regalato una vittoria preziosa. Che vale tanto. La Supernova Fiumicino deve, quindi, ripartire dallo spirito battagliero mostrato in casa di Frascati.

Dopo una lotta davvero infinita i ragazzi di coach Sardo vincono con il punteggio di 83-88 e inanellano la terza vittoria consecutiva. Nonostante le tantissime assenze (Vani, Marchetti, Manzotti) i diversi acciaccati, l’ingiusta espulsione di coach Sardo nel secondo quarto e l’uscita dai giochi di Staffieri a inizio ripresa, la Supernova non ha mai rallentato. Anzi, ha spinto tanto. Tantissimo, specie nel momento più complicato. Mostrando grande carattere, grande voglia e grande spirito di squadra.

Nel primo tempo, così come nel terzo quarto, i rossoneri devono spesso fare i conti con il -8 che viene comunque sempre azzerato, fino a quando poi nel momento decisivo arriva la vera risposta. E che risposta. Da squadra, di squadra. Zappalà (che prenderà uno sfondamento decisivo negli ultimi secondi), Peroni e Tripodi lottano come leoni su ogni pallone, Finamore realizza la tripla del +4 a 20” dallo scadere del tempo, Tebaldi e soprattutto Manzo sono imprendibili in attacco sfiorando il trentello a testa.

E adesso qualche ora di meritato riposo e poi testa subito all’ultima gara dell’anno in programma sabato prossimo al Pala Supernova contro Scauri.

CLUB BASKET FRASCATI-SUPERNOVA FIUMICINO 83-88 (22-17, 40-41, 63-62)

Supernova: Zappalà 11, Peroni 4, Tebaldi 25, Tripodi 6, Manzo 26, Manzotti ne, Staffieri 5, Finamore 11, Vani ne, Consiglio ne, Marchetti ne. Coach: Sardo