Basket: la Supernova sconfitta a Grottaferrata con un pesante 97-47

Non basta la reazione isolata di Zappalà per scuotere la squadra, terza sconfitta in cinque giornate

A Grottaferrata nulla da fare per la Supernova Fiumicino che cade di nuovo, non entrando mai in partita, riportando a casa un pesante 97-47.

Bisognava dare continuità dopo il successo contro Valmontone e invece sin dall’inizio non funziona praticamente nulla in entrambe le metà campo, e così dopo quasi cinque minuti bisogna fare i conti con il parziale di 16-2 che in parole povere indirizza già la gara verso i binari sbagliati.

Non basta purtroppo a nulla neppure la reazione isolata di Zappalà nel secondo quarto per provare a scuotere l’intera Supernova che con lo scorrere del tempo non farà altro che subire l’intensità della squadra di casa e avvicinarsi passo dopo passo alla terza sconfitta in cinque giornate. Propositivi i giovani Mazzone e Tripodi.

SAN NILO GROTTAFERRATA-SUPERNOVA FIUMICINO 97-47 (29-8, 51-24, 77-33)

Supernova: Zappalà 7, Peroni, Tebaldi 6, Guadagnini 2, Tripodi 10, Manzo 2, Manzotti 4, Staffieri 8, Mazzone 5, Finamore, Vani 3. Coach: Di Segni