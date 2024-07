Al Pala Supernova la nazionale under 21, la grande pallacanestro non smette di legarsi ai colori rossoneri

Porfidia: “Per la società e per tutto il territorio è un orgoglio sapere che anche la Nazionale ha scelto noi”

Una nuova prima volta, per la Supernova e per la città di Fiumicino. Da due stagioni a questa parte, infatti, la grande pallacanestro non smette di legarsi ai colori rossoneri del club del presidente Gianpaolo Porfidia.

Dopo i centri tecnici federali, dopo gli scrimmage da parte di società blasonate della Serie A e dopo la partecipazione al campionato di Serie B, questa volta è toccato alla nazionale italiana under 21 maschile e femminile calcare il parquet del Pala Supernova di Passoscuro. I due gruppi azzurri, nelle giornate di martedì e mercoledì, si sono allenati sul campo della Supernova Fiumicino per preparare al meglio la FIBA Youth Nations League.

L’ennesimo chiaro segnale di stima da parte del movimento cestistico nei confronti di un club che ha abbracciato con entusiasmo gli azzurri e che è già pronto a tuffarsi con altrettanto entusiasmo e nuove energie nella stagione 2024-25.

“Per la società e per tutto il territorio è un orgoglio sapere che anche la Nazionale ha scelto noi, vuol dire che tutto il lavoro fatto fino a oggi è stato apprezzato – le parole del presidente Porfidia – Ma se oggi la Supernova è diventata una realtà solida e consolidata, il merito va diviso con tutto lo staff rossonero che sin dal primo momento ha fatto sacrifici per il bene del club e con il territorio che ha creduto in noi. A loro prometto che il futuro sarà ancora più roseo”.