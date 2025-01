Weekend dell’Epifania: dove andare e cosa fare sul vasto territorio comunale di Fiumicino

Accanto agli eventi legati alla Befana, non manca la solidarietà

di Dario Nottola

Salutato l’arrivo del nuovo anno, si guarda già ai numerosi appuntamenti dedicati all’Epifania sul vasto territorio comunale di Fiumicino.

La Maccarese Spa accoglierà i bambini nei giardini del Castello San Giorgio sabato 4 gennaio, alle 17: in programma la Festa “Aspettando la Befana”. In attesa dell’arrivo della Vecchina, che donerà dolci e calze, ci saranno giochi e sorprese nei giardini.

Domenica 5 la Pro Loco di Fiumicino propone la “Gita in barca” sul Tevere con la Befana. Sotto lo slogan “Lungo il fiume, sull’acqua” ci si potrà imbarcare, alle 14.30, su un battello vicino al Ponte 2 Giugno. Navigando intorno all’Isola Sacra, insieme alle sorprese della Befana ci sarà la narrazione di fiabe a cura della Biblioteca Matrioska di Fiumicino. Prenotazione obbligatoria. Sempre il 5, Agro Isola Sacra, alle 16, in piazza dei Bonificatori, proporrà la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana con la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Ancora, con la Pro Loco Fregene-Maccarese, nella Parrocchia di Sant’Antonio a Maccarese, alle 18, il tradizionale “Gran falò della befana”, tra panini, salsicce e porchetta per tutti. Sarà preceduto alle 17 dalla Santa Messa.

Il 6, dalle 11 alle 18, la Pro Loco, in via Torre Clementina ed in piazza Grassi, mette in scena la 26/ma “Festa della Befana di Fiumicino 2025” con giochi, animazione, danza abbinati ad un mercatino di artigianato.

Ed ancora il 6 “Arriva la Befana!” al Parco Avventura di Fregene, dalle 11 alle 15, ed, in Piazza dei tipografi, a Torrimpietra, alle 16, la rappresentazione vivente della “Natività e con l’arrivo dei Re Magi” nello spazio esterno della Chiesa di S. Antonio Abate.

Ad Aranova, dalle 15, la 14ma edizione della Befana di “Crescere Insieme”, mentre, alle 17, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre ci saranno il Presepe Vivente “L’arrivo dei Re Magi” ed e falò della Befana.



Infine, nella piazzetta di Tragliatella, alle 12, la Befana distribuirà le calze ai bimbi.

Accanto agli eventi legati alla Befana, non manca la solidarietà: sabato 4 gennaio, alle 16.30, la Tombolata di Solidarietà dell’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari. Sempre il 4, a Fregene, dalle 18 alle 21, e’ in programma la “Tombola di Beneficenza” presso la Casa Famiglia Maria Adriani Aprosio, in Largo Riva Trigoso 3. Il ricavato sarà destinato a sostegno della stessa Casa Famiglia e delle Missioni Carmelitane.