Torna a Ostia la storica Sagra della Tellina, al via la 61ª edizione

Dal 21 al 30 agosto nel Borghetto dei Pescatori: spaghetti con le telline, incontri sul mare, musica e uno spazio dedicato alla cucina senza glutine

di Dario Nottola

È già conto alla rovescia per la 61ª edizione della Sagra della Tellina di Ostia. La manifestazione sarà al via venerdì 21 agosto e si concluderà domenica 30 agosto nel cuore dello storico Borghetto dei Pescatori. Organizzata dall’Associazione Comitato di Quartiere Borghetto dei Pescatori, la Sagra conferma anche quest’anno il suo doppio spirito: tradizione e impegno per il territorio.

Il via ufficiale è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 18.00 con l’apertura delle cucine in piazza. Per tutte le altre giornate i fornelli resteranno accesi sia a pranzo sia a cena, per offrire a residenti e turisti l’irresistibile piatto di spaghetti con le telline, cucinati direttamente sul posto dalle cuoche del rione, seguendo una ricetta che si tramanda di generazione in generazione.

Anche quest’anno l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) sarà presente alla Sagra più amata dai celiaci del Lazio con un punto ristoro senza glutine. Con l’occasione verrà illustrata la Guida Estiva Lazio Senza Glutine, scaricabile gratuitamente sul sito aiclazio.it, con itinerari turistici, strutture ricettive, eventi e sagre, e consigli nutrizionali per consentire alle persone celiache di vivere un’estate all’insegna dell’inclusione.

Anche nell’edizione 2026 ampio spazio sarà dedicato al mare e alla sua tutela. In programma incontri e confronti sulla conoscenza e la difesa del litorale; con esperti di TartaLazio, che illustreranno come comportarsi in caso di avvistamento di una tartaruga marina; sul rapporto fondamentale tra cibo e mente; sulle Secche di Tor Paterno e sullo stato di salute del mare, con la partecipazione di biologi ed esperti.

Sul palco, al centro della piazza, si alterneranno gruppi musicali, cover band, intrattenitori e artisti locali. Alla buona riuscita della manifestazione contribuiranno decine di giovani volontari, impegnati al servizio di un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e amore per il litorale. Un’occasione per riscoprire un rione prezioso, incastonato tra mare e pineta, e per ritrovarsi insieme attorno ai sapori e ai temi del mare.