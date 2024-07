“Sulle note del mare” grande successo per la banda musicale della Marina militare in concerto a Villa Guglielmi

Dal sindaco Baccini medaglie commemorative del Comune per tutti gli orchestrali e un omaggio floreale per le musiciste

di Fernanda De Nitto

Nella suggestiva cornice della corte di Villa Guglielmi, quale scenario naturale dell’evento, si è tenuto il concerto della Banda musicale della Marina Militare “Sulle note del mare”.

Il concerto, promosso dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, inserito nel calendario della kermesse culturale “Notti d’Estate”, il programma estivo di eventi culturali, musicali e aggregativi che si protrarrà fino al ferragosto in tutti i territori del Comune. Presenti all’evento il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Segretario Generale Giuseppe Salvatore Alemanno, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e diversi membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani e trae origine dai piccoli complessi strumentali che nelle Marine preunitarie erano normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie. La costituzione ufficiale del Corpo Musicale della Marina Militare avvenne nel 1879 con l’istituzione del “Ruolo Musicanti della Regia Marina” e con la successiva creazione di una nuova struttura stabile presso l’Alto Comando della città di La Spezia.

La Banda oggi è composta da un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti in servizio permanente effettivo, provenienti dai più famosi Conservatori di Musica e selezionati tramite concorsi pubblici. La musica degli orchestrali ha risuonato negli anni nei più importanti palcoscenici esteri ed italiani tra cui il Teatro La Scala di Milano, l’Accademia Musicale di Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica, il Teatro San Carlo di Napoli e La Fenice di Venezia. Per il suo ruolo istituzionale e di prestigio la Banda, attraverso la collaborazione della Regione Lazio, sta promuovendo iniziative di sensibilizzazione e conoscenza della musica anche all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di avvicinare i giovani alla cultura. Per fine agosto la Banda, diretta dal Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo, sarà a Tokyo per accogliere l’arrivo della nave scuola “Amerigo Vespucci”.

La gradevole e partecipata serata, ha previsto un repertorio che ha abbracciato ogni genere musicale: da quello originale classico, al sinfonico e lirico, fino al jazz, pop e rock. Il concerto si è aperto con il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli per poi proseguire con la parte di repertorio classico e i brani di Amilcare Ponchielli e Giacomo Puccini con la “Corazzata Sicilia Le Villi – La Tregenda”. Particolarmente apprezzata è stato l’Halleluja di Leonard Norman Cohen interpretato magistralmente dal tenore Monica De Propris. A seguire il programma ha spaziato nel jazz e pop, sotto la direzione del Capitano di Corvetta M° Gian Luca Cantarini, coinvolgendo il pubblico presente presso Villa Guglielmi, con l’esecuzione di “Glenn Miller Medley – Vangelis” e “1492 The Conquest of Paradise”. Anche il cinema è stato protagonista della serata con l’esecuzione della colonna sonora del film “The Terminal” e “I will always love you” tratto dalla pellicola “The Bodyguard”. Al termine del concerto un momento particolarmente toccante e partecipato nel quale il maestro ha voluto che il pubblico intonasse il “Nessun Dorma”, la celebra romanza per tenore dell’opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, al termine dell’evento ha ringraziato tutta la Banda per l’organizzazione del magnifico concerto, omaggiandoli con le medaglie commemorative del Comune e fiori per tutte le musiciste, auspicando una nuova esibizione musicale nella stagione autunnale, a nord del territorio tra Maccarese e Torrimpietra.