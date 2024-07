Prosegue la rassegna culturale e di spettacoli del Comune di Fiumicino

Il cinema e gli eventi ad Aranova al centro dei prossimi appuntamenti. Sul territorio anche altre iniziative delle associazioni

di Dario Nottola

Con “Quattro passi nella Decima Arte” sarà il cinema al centro dei prossimi appuntamenti di “Notti d’Estate”, la rassegna culturale e di spettacoli del Comune di Fiumicino.

Nella Pineta Fellini, alle 21.30, su iniziativa della Pro Loco Fregene-Maccarese, saranno proiettati cinque film cult e dal grande palmares, che renderanno omaggio a personaggi che hanno avuto ed hanno un forte legame con il territorio di Fiumicino: Flavio Bucci, Federico Fellini, Carlo ed Enrico Vanzina e Matteo Garrone. Sullo schermo giovedi 25 luglio ci sarà “Il Marchese del Grillo”; il 26 “8 e 1/2” e “Le notti di Cabiria”; il 27 “Sapore di mare” ed il 28 “Io Capitano”.

Dal 25 al 27 luglio, ad Aranova, in agenda tre appuntamenti tra comicità, musica ed animazione, presso il Centro La Tartaruga ed a cura dell’Associazione Crescere Insieme: giovedi, alle 21.30, il cabaret di Carmine Faraco ed, a seguire, lo spettacolo dei F.lli Hernandez; venerdi il Cabaret con i Centouno ed il concerto di Luca Vicari & Anime Latine – Tribute Band di Lucio Battisti. Sabato, dopo l’apertura alle 18.30 degli stand gastronomici e l’animazione per bambini, alle 21 andrà in scena lo “Schiuma Party & Laser Show”.

Accanto al cartellone di “Notti d’Estate” ci sono altre iniziative sul territorio: con ingresso libero, venerdi 26, alle 19, allo stabilimento “Sogno del Mare” di Fregene, il concerto “Battisti InCanto”, con i brani piuù famosi di Lucio Battisti arrangiati a 4 voci, a cura del progetto musicale “dAltroCanto & dintorni” composto da 40 coristi e 6 musicisti.

“Si tratta di uno spettacolo nuovo – spiega il Maestro Emiliano Ciardulli – Il repertorio è tutto incentrato su Battisti e gli arrangiamenti originali sono tutti per coro a 4 voci e band al seguito. Il sound è molto moderno ma pur sempre rispettoso delle versioni originali. Il coro poi aggiunge un tocco originale. Tutto suonato dal vivo da una band di 6 elementi”.

Sabato 27 e domenica 28 il parco pubblico G.F. Bozzetto, in via dell’Ippocampo, a Fiumicino, ospiterà “Estate al parco 2024”, con musica, gastronomia, danza, giochi per bambini ed animazione.

Sabato, il Parco Avventura di Fregene sarà la cornice, alle 21.30, della “Country Night” con la “For All Friends Band”. Infine, sempre a Fregene, domenica 28 un classico: la quarantesima edizione del Trofeo Open “Scacchi lungo la strada” presso l’Immobiliare Bitelli in via Castellammare.