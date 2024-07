‘Notti d’Estate’, Poggio: “Un onore ospitare Carlo Verdone a Fregene. Serata su Califano straordinaria”

Domenica ospite il grande Carlo Verdone e l’oncologo di fama mondiale, professor Giovanni Battista Grassi

“Le prime serate di ‘Notti d’Estate’ ci hanno regalato ore indimenticabili. Siamo davvero orgogliosi del riscontro che la manifestazione sta avendo” lo dichiara Federica Poggio, Assessore Cultura Comune di Fiumicino.

“Abbiamo lavorato molto per allestire un programma di alto livello – sottolinea – che potesse regalare momenti di gioia, aggregazione ma anche di riflessione come è accaduto per la serata su Franco Califano durante la quale abbiamo ripercorso insieme a persone che l’hanno conosciuto bene come Claudia Gerini, Maurizio Mattioli, il maestro Alberto Laurenti, Massimo Cinque e Antonello Mazzeo amico di sempre, la sua straordinaria vita e carriera”.

“Franco Califano era legatissimo al nostro territorio e a Fregene – ricorda Poggio – Qui ha composto, vissuto. È stato un artista che ha rappresentato mezzo secolo di altissima musica, che ha scritto brani per i più illustri personaggi della musica italiana. Per noi era doveroso rendergli omaggio. È stato un momento magico, ricco di spunti, aneddoti, tantissima emozione e commozione. Le sue straordinarie canzoni, le sue poesie raccontate da chi ne ha conosciuto la genesi, testimone di ogni parola scritta”.

“Così come siamo sicuri sarà una splendida serata quella di domenica, sempre a Fregene: ospiteremo il grande Carlo Verdone e l’oncologo di fama mondiale il professor Giovanni Battista Grassi. Per noi è davvero un onore poter avere due nomi di così alto profilo. Notti d’Estate continuerà con il suo ricco cartellone a Fregene fino al 28 luglio con grandi eventi spostandosi poi nelle altre località del Comune di Fiumicino” conclude Federica Poggio