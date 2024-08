“Notti d’Estate” in migliaia a Fiumicino per il concerto di Michele Zarrillo

Due ore di spettacolo dove il cantautore ha proposto i successi del suo repertorio

di Dario Nottola

Ieri sera migliaia di persone hanno gremito la darsena portuale di Fiumicino per applaudire Michele Zarrillo che, per circa due ore, ha proposto i successi del suo repertorio e che ha aperto la serie di concerti e spettacoli, ultima tranche della rassegna “Notti d’Estate”. Già qualche ora prima dell’evento, tante le persone in attesa, arrivate da Roma e da tutto il litorale, sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine e dei volontari.

“Dal palco vedo uno spettacolo bellissimo: le barche a vela, le luci della ruota panoramica, un centro città molto caratteristico ed il profumo del mare”, queste le parole con cui Zarrillo ha accolto il pubblico e aperto il concerto, durante il quale ha cantato grandi successi come Una Rosa Blu, Il vincitore non c’è, Cinque giorni, Ragazza d’Argento e L’amore vuole amore.

Posticipato, invece, a lunedi 12 agosto il concerto di LDA previsto questa sera sempre nella darsena di Fiumicino. “L’artista ha comunicato di essere ancora in convalescenza per un’indisposizione ed ha rimandato l’appuntamento a lunedì 12 agosto, sempre alle 21.30. Siamo dispiaciuti per l’inconveniente”, ha comunicato prima dell’inizio del concerto di Zarrillo, l’Assessore al Turismo e Cultura, Federica Poggio.

Intanto domani sarà la volta dei dj di Ritmo ’90 a salire sul palco per far ballare tutti con i migliori successi degli anni Novanta. Il 10 agosto, sul palco, Valentina Persia porterà risate e divertimento con il suo spettacolo. Per domenica grande attesa per i Tiromancino guidati da Federico Zampaglione che proporranno le loro hit, come “Due destini, “La descrizione di un attimo” e “Per me e’ importante”, e tanti altri brani.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai cittadini di Fiumicino ed ai numerosi turisti una programmazione estiva così ricca e variegata. Gli eventi che abbiamo organizzato non solo promuovono la cultura e l’intrattenimento, ma rappresentano anche un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue bellezze – aggiunge Federica Poggio – La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto durante il concerto dei Gemelli Diversi, a Passoscuro, e ieri sera con Zarrillo, sono una testimonianza del grande desiderio di tornare a vivere momenti di condivisione e leggerezza. Invito tutti a partecipare alle prossime serate in programma che ricordo essere ad ingresso libero e gratuito”.

Ieri sera l’Assessore Poggio ed il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, hanno salutato i cittadini e ringraziato il Direttore artistico, Massimo Guelfi, per la costante collaborazione nella scelta e realizzazione degli eventi proposti questa estate; ed ancora la Misericordia di Fiumicino, i volontari dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine che hanno garantito assistenza sanitaria e sicurezza a tutti i presenti all’evento.