“Notti D’Estate” arrivano i Gemelli Diversi, Lda, Zarrillo e Tiromancino

Conto alla rovescia per gli attesi concerti a Fiumicino e Passoscuro

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la seconda fase degli appuntamenti di “Notti D’Estate”, il programma degli eventi culturali e d’intrattenimento che l’amministrazione comunale di Fiumicino ha messo in campo fino al 15 agosto.

La rassegna, allestita dall’assessorato alla Cultura, con ingresso gratuito e con inizio spettacoli alle 21.30, per lo più incentrata su concerti di “big” musicali, dance e comicità, sarà aperta il 3 agosto, in piazza Santarelli a Passoscuro, dai Gemelli Diversi che proporranno tanti successi, come “Un attimo ancora”, “fotoricordo” e “Mary”; poi il clou degli spettacoli avrà come location la Darsena di Fiumicino: il 7 agosto ospiterà il live di Michele Zarrillo con i suoi intramontabili successi che spaziano, tra gli altri, da “La notte dei pensieri” a “Una rosa blu”, fino a “Cinque giorni” e “L’elefante e la farfalla”; l’8, sul maxi palco, salirà Lda, il figlio di Gigi D’Alessio, emerso nella trasmissione “Amici”; quindi il 9 si ballerà con i Dj di Ritmo 90 a suon di revival; il 10 spazio alla comicità ed alla simpatia di Valentina Persia, mentre l’11 grande attesa per il concerto, per la prima volta a Fiumicino, dei Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione con le hit “Due destini”, “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, e tante altre.

Tali spettacoli precedono l’ultima sessione di appuntamenti che riguaderà la Festa dell’Assunta su via Torre Clementina, nel periodo di Ferragosto, che vedrà, tra gli altri, la presenza, il 14 agosto, di Antonio Giuliani.