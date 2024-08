“Notti d’Estate 2024” questa sera in Darsena il concerto di Michele Zarrillo

Alle ore 21:30 il cantautore italiano proporrà i suoi brani migliori

Dopo il grande successo dei “Gemelli Diversi”, che si sono esibiti sabato 3 agosto nella località di Passoscuro, questa sera Fiumicino accoglierà un altro importante evento musicale. Alle ore 21:30, presso la Darsena, il cantautore italiano, Michele Zarrillo, proporrà i suoi brani migliori.

Il 9 agosto sarà la volta di Ritmo ’90 che promette di far ballare tutti con i migliori successi degli indimenticabili anni Novanta.

Il 10 agosto, la comica Valentina Persia, lanciata da “La sai l’ultima” nel 1994, porterà risate e divertimento con uno spettacolo di cabaret.

Domenica 11 agosto, i Tiromancino a chiudere gli appuntamenti in Darsena, che si esibiranno, regalando al pubblico un’indimenticabile serata di musica ed emozioni.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai cittadini di Fiumicino ed ai numerosi turisti una programmazione estiva così ricca e variegata – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio – Gli eventi che abbiamo organizzato non solo promuovono la cultura e l’intrattenimento, ma rappresentano anche un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue bellezze. La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto durante il concerto dei Gemelli Diversi sono una testimonianza del grande desiderio di tornare a vivere momenti di condivisione e leggerezza. Invito tutti a partecipare alle prossime serate in programma che ricordo essere ad ingresso libero e gratuito”