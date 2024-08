“Notti d’Estate 2024” ieri sera Antonio Giuliani, noto comico romano, ha conquistato il pubblico con il suo show

Questa sera l’ultimo appuntamento della kermesse con i ReQueen

Ieri sera, in Via della Torre Clementina, è andato in scena uno degli eventi più attesi della rassegna “Notti d’Estate 2024”. Antonio Giuliani, noto comico romano, ha conquistato il pubblico con il suo show, regalando una serata all’insegna del buonumore e della spensieratezza ai tanti presenti tra i quali, gli Assessori Federica Poggio e Monica Picca.

“Siamo davvero entusiasti del successo della kermesse ‘Notti d’Estate 2024’, frutto del lavoro di squadra di tutta l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato Federica Poggio – La partecipazione calorosa del pubblico dimostra quanto siano importanti e sentiti questi momenti di aggregazione, ed il talento di Antonio Giuliani ha reso la serata speciale, confermando la qualità della nostra programmazione”.

Giuliani ha portato in scena un repertorio caratterizzato dalla sua inconfondibile comicità, pungente e realistica ed è stato molto apprezzato dal pubblico, non solo per l’umorismo schietto, ma anche per la capacità di entrare in sintonia con gli spettatori, creando un’atmosfera di grande complicità e partecipazione.

Il successo dello spettacolo di Antonio Giuliani rappresenta uno dei momenti culminanti della rassegna, che dal 10 luglio ha offerto, a cittadini e turisti, un’ampia varietà di eventi culturali, dai concerti alle proiezioni cinematografiche, passando per spettacoli di cabaret ed incontri letterari. Questa sera, alle 21, ultimo appuntamento della kermesse; a chiudere saranno i ReQueen con un tributo alla grande band inglese.