“Notti d’Estate 2024”, grande successo a Passoscuro per il concerto che ha visto protagonisti “I Gemelli diversi”

Poggio: “Questa è la Fiumicino che vogliamo”

“Questa è la Fiumicino che vogliamo”, afferma l’Assessore alla Cultura ed al Turismo, Federica Poggio, dopo il primo dei sei concerti previsti a Fiumicino dal 3 al 11 agosto, che ha visto protagonisti sul palco di Passoscuro, “I Gemelli diversi”. La band che si è esibita proponendo grandi successi come “Mary”, “Un attimo ancora” e “Fotoricordo”, di fronte ad una folla che ha riempito P.zza Santarelli e le vie adiacenti.

“Siamo molto felici della risposta entusiasta del pubblico di sabato sera. Un momento molto emozionante è stato vedere tanti cittadini, di tutte le età, divertirsi e ballare insieme – dichiara Federica Poggio – La musica unisce come nessuna altra forma d’arte riesce a fare. Invito tutti a partecipare ai prossimi eventi, pensati per arricchire l’offerta culturale della città e promuovere la coesione sociale. Vi aspettiamo a Fiumicino, in Darsena, per i concerti di LDA, Ritmo ’90, Valentina Persia, Michele Zarrillo ed i Tiromancino. Ringrazio il Direttore Artistico, Massimo Guelfi, per la preziosa collaborazione e le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Misericordia Fiumicino ed i volontari dei Carabinieri per il supporto garantito durante l’evento” conclude l’Assessore alla Cultura ed al Turismo