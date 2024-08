“Notti D’estate 2024” grande festa nella Darsena di Fiumicino con i Ritmo ’90

Questa sera l’appuntamento con la comica Valentina Persia

Ieri sera, nella Darsena di Fiumicino, grande festa per il pubblico presente, grazie alla musica ed all’energia esplosiva, trasmessa dai Ritmo ’90 e dal sound tipico di un’epoca ricca di brani indimenticabili.

Una serata dedicata alle hit storiche che hanno segnato il panorama dance degli anni ’90, come: Sei un mito degli 883, Barbie Girl degli Aqua, Rhythm is a Dancer degli Snap!, Children di Robert Miles e The Rhythm of the Night di Corona. Un tuffo nel passato adatto a tutte le età, durante il quale grandi e piccini, hanno ballato senza sosta in un atmosfera di divertimento e spensieratezza, accompagnati da giochi di luce ed effetti visivi.

Scatenato il vocalist Lele Sarallo, non da meno il Jj Bibi Gismondi ed i ballerini, tra i quali spiccava il mitico Super Mario Bros, che hanno offerto una performance esaltante e contagiosa per tutti i presenti, tra i quali l’Assessore alla Cultura ed al Turismo Federica Poggio ed il Direttore Artistico di “Notti D’estate 2024”, Massimo Guelfi.

“E’ stata per me una grande emozione poter vedere la mia città così viva – ha commentato Poggio – L’obbiettivo dell’Amministrazione comunale, era proprio quello di creare serate culturali e di intrattenimento di alto livello, che attraessero i cittadini ed i turisti e siamo riusciti nell’intento. Tante persone da Roma e dintorni hanno raggiunto Fiumicino per assistere allo spettacolo, un dato positivo per il territorio anche ai fini economici, un input per le attività commerciali locali, dopo anni di buio e sacrifici. Ringrazio la Misericordia di Fiumicino, i volontari dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine che, come sempre, hanno garantito assistenza sanitaria e sicurezza a tutti i presenti” ha concluso l’Assessore, ricordando l’appuntamento di questa stasera, 10 agosto, con la comica Valentina Persia. Domenica 11 agosto saliranno sul Palco in Darsena i Tiromancino e lunedì 12, alle ore 21.30, il rapper LDA