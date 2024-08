“Notti d’Estate 2024” conclusa ieri sera la kermesse, con il concerto dei ReQueen

Poggio: “La riuscita della manifestazione culturale, ci sprona a continuare su questa strada”

Si è conclusa ieri sera, con il concerto dei ReQueen, la kermesse “Notti d’Estate 2024” che dal 10 luglio ha animato le serate della Città di Fiumicino e che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini e turisti in ogni occasione.

Il tributo alla storica band britannica ha riscosso un grande successo tra il pubblico ed il cantante, Antonio Craparo, ha degnamente rappresentato e reso omaggio al mitico Freddy Mercury, intonando brani che, ancora oggi, appartengono al patrimonio musicale e culturale di tutto il mondo, tra i quali: We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Who Wants To Live Forever e Another One Bites The Dust. Presenti all’evento l’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio e l’Assessore Monica Picca.

“Siamo davvero soddisfatti del successo di ‘Notti d’Estate 2024’, un’occasione unica per riscoprire e valorizzare il nostro territorio – ha dichiarato Federica Poggio – Abbiamo creato momenti di aggregazione e cultura, coinvolgendo migliaia di persone ed ogni serata ci ha regalato emozioni diverse. Il concerto dei ReQueen è stato un finale perfetto, capace di unire persone di tutte le età sotto il segno della musica di una delle band più amate di sempre. La riuscita della manifestazione culturale, ci sprona a continuare su questa strada e proporremo periodicamente eventi che possano arricchire l’offerta culturale e turistica della nostra bellissima città”.

“L’edizione 2024 di ‘Notti d’Estate’ ha offerto una ricca programmazione, che ha spaziato – sottolinea – dai concerti alle proiezioni cinematografiche, dagli spettacoli di cabaret agli incontri letterari, attirando l’attenzione di un pubblico eterogeneo e che ha reso Fiumicino una meta vivace durante la stagione estiva“.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione, in modo particolare il Direttore artistico, Massimo Guelfi, un vero professionista che con la sua vasta esperienza ha contribuito alla riuscita della manifestazione. Ringraziamo anche l’organizzazione della Km Service, la Polizia Locale, la Misericordia di Fiumicino, i volontari dei Carabinieri ed le Forze dell’Ordine” ha concluso l’Assessore Federica Poggio