Miss Italia, il tour delle finali regionali del Lazio fa tappa domani a Fiumicino in via Torre Clementina

Martedì 13 agosto in gara 30 concorrenti per il titolo Miss Riviera Tirrenica 2024, passaporto per l’accesso alle prefinali nazionali

di Dario Nottola

Dopo il successo della tappa romana che si è tenuta martedì scorso a Tor Bella Monaca con l’elezione di Miss Roma 2024, titolo vinto dalla bellissima Beatrice Mazzoni, riparte il tour estivo di Miss Italia Lazio dedicato alle finali regionali ed ai titoli speciali della 85° edizione del concorso.

L’ottava tappa andrà in scena martedì 13 agosto alle ore 21.30 a Fiumicino in Via di Torre Clementina, dove verrà assegnata la fascia di Miss Riviera Tirrenica 2024, titolo speciale che consentirà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali che si terranno nel Conero dal 4 al 7 settembre prossimo. L’evento è inserito nel calendario della manifestazione “Notti d’Estate” organizzata dalla KM Service con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

“Siamo onorati di accogliere la Finale Regionale dell’85° Concorso Nazionale di Miss Italia qui a Fiumicino, un evento che celebra non solo la bellezza ed il talento delle giovani donne italiane, ma anche la cultura e le tradizioni del nostro paese – dichiara l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Federica Poggio – Fiumicino è il palcoscenico ideale per un evento di tale prestigio, aperta e pronta ad accogliere manifestazioni di rilevanza nazionale. Siamo certi che l’entusiasmo del pubblico, che ci aspettiamo numeroso, rifletterà l’impegno continuo dell’Amministrazione comunale, nel promuovere il turismo e la cultura nel nostro territorio. Ringrazio – conclude Federica Poggio – tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in particolare il Direttore Artistico della Kermesse culturale e d’intrattenimento ‘Notti d’Estate 2024’ ”.

Saranno 30 le concorrenti in gara che si esibiranno in diversi quadri moda, indossando abiti ispirati al film “Barbie” e al movimento hippie portando in scena il fashion show “ Flower Power”; con il classico body da gara si auto presenteranno alla giuria per la conquista dell’ambito titolo, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi a cui saranno dedicati tre video tributi.

La serata sarà presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022). Ospite d’onore la bellissima Beatrice Mazzoni neo eletta Miss Roma 2024.