Festa di Corte a Villa Guglielmi: un Viaggio nel Tempo

Grande successo per l’evento organizzato dalla Pro Loco di Fiumicino, riconosciuto dal Ministero della Cultura

Si è svolta con successo la “Festa di Corte” a Villa Guglielmi a Fiumicino, l’evento organizzato dalla Pro Loco e riconosciuto dal Ministero della Cultura come parte della Mappatura delle rievocazioni storiche. Sebbene i lavori di ristrutturazione avessero inizialmente rinviato l’evento ad ottobre, l’attesa ha ripagato tutti i partecipanti.

Durante l’evento, figuranti in abiti di fine ‘800 hanno animato la villa, impegnati in attività tipiche dell’epoca. Tra la corte e le stanze arredate in modo appropriato, dame e cavalieri hanno volteggiato a tempo di valzer, trasportando i visitatori in un’atmosfera di raffinata eleganza. Presente all’evento Federica Poggio, Assessore ala Cultura del Comune di Fiumicino.

Nei saloni, sono state allestite mostre storiche e fotografiche riguardanti la villa, le famiglie che l’hanno posseduta e il contesto cittadino in cui si inserisce. Il tutto è stato incorniciato dalla splendida corte e dai meravigliosi giardini esterni, creando un ambiente incantevole per tutti i presenti.

Il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango, ha dichiarato: “Siamo arrivati ad ottobre perché ad aprile c’erano dei lavori in villa. Comunque ‘Festa di Corte’ si conferma come un appuntamento partecipato da tante persone che desiderano immergersi nell’eleganza del tempo con la sontuosità degli abiti. Ci piace riscontrare l’interesse di ogni età, anche dei piccolissimi”.

La “Festa di Corte” si conferma così come un’importante opportunità per tramandare la memoria storica e promuovere la valorizzazione del nostro territorio.

(Foto di Fabio Diodato ed Erica Fasano)