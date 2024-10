“Febbre da Cavallo” al Terminal T5 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci

ADR apre le porte alla cittadinanza per un evento esclusivo dedicato alla memoria del cinema italiano

In occasione del Festival del Cinema di Roma, ADR apre le porte del Terminal T5 alla cittadinanza per un evento esclusivo dedicato ai cinefili ed alla memoria del cinema italiano. La celebre pellicola “Febbre da Cavallo”, nella sua versione restaurata, verrà proiettata martedì 22 ottobre alle 20. Appuntamento alle 19 per un aperitivo di benvenuto.

Il Comune di Fiumicino sarà rappresentato all’evento dall’Assessore alla Cultura, Federica Poggio e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

“Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della cultura come strumento di aggregazione e valorizzazione del territorio, offrendo ai cittadini un’opportunità unica di godere di un classico del cinema in una cornice speciale ed inedita” commenta l’Assessore Poggio nel ringraziare ADR per l’iniziativa.

Nella locandina sono riportate tutte le istruzioni per prendere parte all’evento. La location sarà, facilmente raggiungibile, grazie alla disponibilità di un parcheggio accanto al terminal.