Borgo Valadier celebra la bellezza femminile

Francesca Risi si è aggiudicata la corona di Miss Riviera Tirrenica 2024

Ieri sera in Via della Torre Clementina, Francesca Risi si è aggiudicata la corona di Miss Riviera Tirrenica 2024. A premiare la splendida diciannovenne studentessa universitaria residente a Roma ed originaria di Salerno, l’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio, l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca e Miss Roma 2024 Beatrice Mazzoni.

Al secondo posto Greta Caretta, 25 anni di Roma, laureata in Danza, Canto e Recitazione, istruttrice di pilates. Al terzo posto Aurora Filitti, 20 anni di Velletri, studia Estetica, ama ballare e sfilare in passerella.

Le 23 ragazze che hanno preso parte allo show presentato da Margherita Praticò, hanno esibito diversi outfit ispirati allo stile Hippie tipico degli anni ’70 ed al film “Barbie”. Alcune di loro si sono cimentate in imitazioni, passi di danza, sketch comici e dimostrazioni sportive.

Tra i giurati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, gli assessori Federica Poggio e Monica Picca e Roberto Rosati, capo Relazioni Esterne. Insieme a loro anche il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il preparatore atletico Tommaso Capezzone, lo chef Bruno Brunori, Cristina Adduci per il Codacons, Stefano Mariani per Miluna, Michela Scafati per Training Academy.

“L’evento ha rappresentato molto più di un semplice concorso di bellezza. È stato un palcoscenico dove le partecipanti hanno potuto esprimere non solo la loro eleganza e grazia, ma anche il loro talento e personalità – ha dichiarato l’Assessore Picca – Le 23 ragazze in gara hanno saputo incantare il pubblico e la giuria con la loro determinazione, mostrando quanto sia importante oggi per le giovani donne essere sicure di sé e consapevoli delle proprie capacità. Questa serata ha messo in luce il coraggio di queste ragazze nel raccontarsi e nel sognare un futuro fatto di realizzazione personale e professionali”.

“La sinergia tra cultura e turismo è al centro della nostra visione di Fiumicino – ha affermato l’Assessore Poggio – Tirrenica 2024 rappresenta un esempio concreto di come possiamo unire queste due dimensioni per creare un’esperienza memorabile per cittadini e visitatori, promuovendo al contempo il talento e la creatività delle nuove generazioni. Siamo orgogliosi di ospitare iniziative che contribuiscono non solo all’economia del territorio, ma anche alla promozione della nostra città come una destinazione ideale per eventi di grande risonanza” Ha concluso l’Assessore, ringraziando il Direttore Artistico del Comune di Fiumicino, Massimo Guelfi, la Km Service e la Delta Events per l’impeccabile organizzazione