Al via la seconda edizione dell’International Saxophone Meeting

Appuntamento da domani, venerdì 15, a domenica 17 novembre, al Museo del Saxofono di Fiumicino

di Dario Nottola

Al via domani, al Museo del Saxofono di Fiumicino, è in programma la seconda edizione dell’InternationalSaxophone Meeting. Si tratta di un evento internazionale, patrocinato dal Comune di Fiumicino, organizzato in collaborazione con la Saxophone Association Thailand ed il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma.

Le tre giornate di concerti, fino a domenica 17 novembre, vedranno protagonisti i vincitori delle prime edizioni del Thailand International Saxophone Classical and Jazz Competition, rinomati ed affermati artisti internazionali, provenienti da Thailandia, Taiwan, Cina, Canada ed Italia, ed illustri professori universitari. L’obiettivo degli eventi è anche quello di visitare e studiare il Museo del Saxofono, che ha sede a Maccarese in via dei Molini, per realizzare un analogo Museo in Asia dedicato all’esposizione di una collezione che includerà strumenti rari provenienti da vari collezionisti privati asiatici, per celebrare l’importanza storica e culturale dello strumento.

Tutti gli eventi, le visite guidate musicali, le masterclass ed i concerti in programma sono gratuiti, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo. “L’aspirazione per questo ambizioso progetto – evidenzia Attilio Berni, Direttore del Museo del Saxofono – oltre che preservare il patrimonio culturale custodito e condividerlo con la comunità internazionale, è quella di testimoniare il successo del nostro museo unendo storia ed edutainment e creando un’esperienza di visita originale, educativa ed emotivamente coinvolgente per tutti i visitatori. Le delegazioni internazionali coinvolte nella manifestazione non sono semplicemente interessate all’esposizione di una collezione di strumenti musicali ma sono desiderose di comprendere la complessità del sistema organizzativo, la gestione e le operazioni che hanno contribuito al successo del Museo del Saxofono”.

PROGRAMMAZIONE

Venerdì 15 novembre 2024

Ore 21:00

Saxophobia Quartet & Pathorn Srikaranonda

Ingresso consentito previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo

Sabato 16 novembre

Ore 11:00

Visita Guidata con concerto Trio AGABAC

Visita gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo

Ore 21:00

Thailand International Saxophone Jazz Competition Winner

Thailand Saxophone Association and Guests

Concerto gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo

Domenica 17 novembre

Ore 11:00

Visita Guidata con concerto Trio AGABAC

Ore 18:30

SAXdroid

Contemporary music for Enzo Filippetti

Musiche di Mazurowski, Spinosa, Mirenzi, Lanzalone, Rotili

Concerto gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.