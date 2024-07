Al Museo del Saxofono, un concerto per celebrare gli autori delle colonne sonore più famose

L’evento “Jazz &Movies – The Cinema Show Quartet” che andrà in scena domenica 7 luglio, alle 21.30

di Dario Nottola

Un concerto per celebrare alcuni degli autori di colonne sonore più famosi del mondo. In primis, ovviamente i mostri sacri italiani, da Ennio Morricone a Nino Rota, da Stelvio Cipriani ad Armando Trovajoli. È lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, “Jazz &Movies – The Cinema Show Quartet” che andrà in scena domenica 7 luglio, alle 21.30, al Museo del Saxofono a Maccarese, con l’originale rilettura jazzistica orientata dai magistrali arrangiamenti del suo leader Paolo Bernardi.

Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Un’irripetibile generazione di musicisti che, grazie all’incontro con un’eguale compagine di registi del calibro di Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone e Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni, ha sfornato, soprattutto a partire dagli anni ’60 e ‘70, pellicole indimenticabili.

Un connubio artistico estremamente prolifico e ricco di suggestioni che, accompagnando l’esplosione del mercato cinematografico e il contemporaneo affermarsi del nuovo mezzo di comunicazione rappresentato dalla televisione, ha contribuito a rendere il cinema italiano famoso in tutto il mondo. Musica e cinema, due arti decisamente affini che si sono coniugate agli inizi del XX secolo.

La definizione “era del cinema muto” è dovuta soprattutto alla mancanza di voci e rumori; a colmare questa mancanza provvedevano le didascalie in sovrimpressione che fornivano sintetiche informazioni sullo svolgimento della vicenda o le battute degli attori. Più tardi si iniziò a inserire un semplice accompagnamento musicale alle immagini, fornito da pianisti che dal vivo eseguivano brani tratti da un repertorio già esistente ma, per non rischiare di compromettere l’efficacia dello spettacolo abbinando musiche e immagini in modo casuale, si cominciò a realizzare un repertorio adatto a ogni situazione emotiva indicando degli specifichi elenchi di brani dai quali attingere. Lo spettacolo così congegnato ebbe un successo travolgente e le sale cinematografiche si dotarono di intere orchestre che accompagnavano con musiche dal vivo la proiezione delle pellicole.

Nel cinema le immagini hanno un rapporto strettissimo con la musica, un rapporto così forte per il quale, generalmente, immagini e sonoro vengono percepiti come un messaggio unico.