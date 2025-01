A Passoscuro, presentazione del libro di poesie ‘Una Tregua Sottile’ di Michele Di Tonno

L’evento si terrà presso la sede dell’Associazione “L’Isola delle Correnti APS”.

Il 26 gennaio 2025, alle ore 11,00, si terrà la presentazione del libro di poesie “Una Tregua Sottile” di Michele Di Tonno (Il Ramo e la Foglia Editore, 2024), presso la sede dell’Associazione “L’Isola delle Correnti APS” in Via Valledoria, 150/A a Passoscuro. L’evento rientra nelle attività promosse dall’Associazione.

Alla presentazione, dialogheranno con l’autore: Francesca Gentili, scrittrice e poetessa; Roberto Biasco, critico musicale e presidente dell’Associazione; e ci sarà la lettura di poesie a cura di Silvia Luminati, poetessa.

Michele Di Tonno è nato a Roma nel 1966, laureato in economia e commercio, e lavora come analista economico e finanziario presso una delle principali banche italiane. Oltre ad essere poeta, è anche pittore: le sue opere hanno trovato spazio in musei, palazzi storici e gallerie d’arte. Come poeta, ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali per singole poesie e sillogi poetiche inedite. Una Tregua Sottile rappresenta il suo esordio letterario in versi, pubblicato nel 2024 da Il Ramo e la Foglia Editore.