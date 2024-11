A Maccarese grande partecipazione per il concerto “The Cinema Show Quartet”

Il concerto ha chiuso l’evento “Coltiviamo la Cultura: Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”

di Dario Nottola

Grande partecipazione nel pomeriggio, nei giardini del Castello San Giorgio di Maccarese, al concerto di “The Cinema Show Quartet“, che ha chiuso l’evento “Coltiviamo la Cultura: Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche“, organizzato dalla Maccarese Spa Società Benefit insieme all’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Con la direzione artistica del maestro Attilio Berni, l’orchestra ha proposto, tra gli applausi ripetuti, per oltre un’ora, le colonne sonore di Ennio Morricone (“C’era una volta in America”, “Giù la testa”, “Mission” con “Gabriel’s oboe”, “L’estasi dell’Oro feat. Moby Dick de Il Banco), Nino Rota (“Romeo e Giulietta di Zeffirelli), Armando Trovajoli (“Profumo di donna”). Ed ancora i New Trolls con “Adagio” da “Concerto grosso” e Stelvio Cipriani (“Anonimo veneziano”) legate al filone cinematografico italiano degli anni ’60 e ’70. Ed ancora delle sweet con i Pink Floyd con “The great gig in the Sky”, che risuona in “Buongiorno notte” di Marco Bellocchio, ed “Atom heart mother” utilizzata nel film” La macchinazione” di David Grieco. Un bel pomeriggio di Cultura e musica immersi in uno scenario suggestivo.