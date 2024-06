Sospensione servizio idrico, dalle ore 22 del 2 luglio fino alle ore 21 del 3 luglio, nelle zone centro nord del comune

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti

Acea Ato 2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficenza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico dalle ore 22 di martedì 2 luglio fino alle ore 21 di mercoledì 3 luglio, nelle zone centro nord del comune di Fiumicino.

“Gli interventi comunicati dal gestore del servizio idrico sono indispensabili per migliorare l’approvvigionamento estivo e risolvere tutte le carenze che, soprattutto nel periodo di maggiore utilizzo del servizio venivano a crearsi a discapito degli utenti – sottolinea il Vice sindaco, Giovanna Onorati – Sappiamo che potrebbe creare dei disagi temporanei, ma si tratta di un’operazione essenziale che porterà benefici immediati a tutta la comunità”.

Le località dove verrà interrotto il servizio idrico sono:

– Testa di Lepre

– Aranova

– Torrimpietra

– Granaretto

– Castel Campanile

– Fregene

– Maccarese

– Passoscuro

– Palidoro

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

– Via Michele Rosi angolo Via Luigi Russo

– Via Siliqua angolo Via Austin

– Via Aurelia altezza Via Ottaviano Petrucci

– Via Castellammare angolo Via Cattolica

– Via della Pineta di Fregene

– Via della Corona Australe

– Via Florinas

– Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Per i casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335

Da Acea Ato2 l’invito agli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it