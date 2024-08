Processione a mare di Ferragosto: conto alla rovescia per il rito più suggestivo dell’anno

La tradizionale processione a mare dell’Assunta ha un legame forte con la città di Fiumicino.

di Dario Nottola

Conto alla rovescia a Fiumicino per il rito religioso, tradizionale e suggestivo più atteso dell’anno, che ha quasi un secolo di storia ed un legame forte con la città: domani sul peschereccio “Nonno Ciro”, dopo essere stata trasportata a spalla dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata la Sacra Immagine della Madonna per la tradizionale processione a mare di Ferragosto.

Sarà preceduta alle 17, nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute guidata da Padre Leonardo Ciarlo, dalla S. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, alla presenza, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, del Consigliere Giuseppe Picciano, e delle altre Autorità militari e civili.

Nell’uscita a mare, poco dopo le 18 circa, faranno da cornice imbarcazioni da pesca ed unità della Capitaneria di Roma e militari. Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le centinaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare, prima del rientro in porto dove l’Immagine della Madonna sarà salutata a festa dalle sirene delle imbarcazioni ormeggiate.

E si preannunciano presenze significative nei ristoranti, locali e sulle spiagge dei 24 km di costa di Fiumicino e sul litorale di Ostia, dove è stato rafforzato il dispositivo di vigilanza, con motovedette, moto d’acqua e militari, da parte della Capitaneria di Porto di Roma. La Guardia costiera metterà in campo ad Ostia e Torvajanica, rispettivamente, una pattuglia a terra ed un mezzo nautico dedicati; ed ancora, una pattuglia con 4 militari sulla costa di Fregene ed una su Fiumicino; su queste ultime località ci saranno due mezzi nautici con periodiche uscite della moto d’acqua.

Due pattuglie, inoltre, in assetto dinamico, che pendoleranno tra vari punti della costa, a cavallo della mezzanotte di oggi sulle spiagge libere. Dispositivi rafforzati anche da parte delle forze dell’ordine. Lo stesso per la Polizia Locale di Fiumicino, che aumenterà la vigilanza su strade di accesso alle località balneari e contro la sosta selvaggia. Sulla costa di Fiumicino vige il divieto di falò sulle spiagge: la violazione comporta una sanzione amministrativa pari a 2.064 euro. Tale misura è stata adottata non solo per prevenire pericoli legati agli incendi, ma anche per tutelare l’ambiente costiero, da abbandoni di rifiuti e da bivacchi, e la qualità delle spiagge.

“Il Comune, insieme alle forze dell’ordine e al personale addetto ai controlli, sarà in prima linea per garantire che le norme vengano rispettate. Non tollereremo alcuna violazione: chiunque non rispetti il divieto sarà sanzionato severamente. Vogliamo che Ferragosto sia una festa per tutti, ma nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza”, afferma il Sindaco Mario Baccini. “Per garantire il rispetto dell’ordinanza, abbiamo intensificato i controlli in collaborazione con il personale dell’Area Ambiente, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato. Le squadre incaricate saranno operative in maniera mirata e capillare, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare eventuali infrazioni”, dichiara a sua volta il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola.

Foto Erica Fasano, Processione a mare 2019