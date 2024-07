Potenziamento della pubblica illuminazione: in corso il lavori a Parco Leonardo e Isola Sacra

Onorati: “Sappiamo che c’è ancora molto da fare su e ci dedicheremo alla cura di tutte le aree del territorio comunale”

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino, guidata dall’Area Lavori Pubblici, ha avviato una serie di significativi interventi per il miglioramento della pubblica illuminazione in diverse aree della città con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica, migliorare la sicurezza e garantire un’illuminazione moderna e sostenibile ai residenti.

Parco Leonardo – Nella località di Parco Leonardo, sono iniziati i lavori di ripristino della pubblica illuminazione ed entro la prima metà di agosto, verranno accesi i primi punti luce. Dopo la pausa estiva, gli interventi proseguiranno con la sistemazione e l’adeguamento a norma di tutti gli impianti esistenti; prevista anche la sostituzione dei corpi illuminanti con modelli a LED di ultima generazione. Questo intervento riguarderà circa 655 punti luce e permetterà un risparmio energetico significativo, riducendo i consumi di circa il 60%.

Isola Sacra – Manutenzione Straordinaria in Via della Scafa. Sono attualmente in corso lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione in Via della Scafa. Gli interventi comprendono la riparazione di circa 80 sostegni danneggiati e la posa di una nuova linea di alimentazione. Si prevede che i lavori saranno completati entro la fine di settembre 2024, restituendo così funzionalità e sicurezza alla zona.

Isola Sacra – Nuova Illuminazione in Via di Redipuglia. Proseguono i lavori per l’installazione della nuova pubblica illuminazione in Via di Redipuglia, avviati a febbraio di quest’anno. Il progetto prevede l’installazione di circa 200 nuovi punti luce, dotati di impianti e corpi illuminanti a LED di ultima generazione. L’intervento sarà completato e collaudato entro la fine di ottobre 2024, migliorando ulteriormente la visibilità e la sicurezza nella zona.

“Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti finora. Lavorare su questi progetti è una priorità per la nostra amministrazione e siamo impegnati a completare tutti gli interventi nei tempi previsti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – L’Amministrazione Comunale continua a dedicare risorse e impegno per migliorare le infrastrutture della città, con particolare attenzione alla sostenibilità e al benessere dei cittadini. Sappiamo che c’è ancora molto da fare su un territorio così vasto e dedicheremo i prossimi quattro anni alla cura ed alla rivalutazione di tutte le aree del territorio comunale“.