Zona Logistica Semplificata (ZLS), un triangolo strategico che include Fiumicino, Civitavecchia, e Gaeta

Fratelli d’Italia Fiumicino: “Grazie ai nostri rappresentanti in Regione, siamo riusciti a portare Fiumicino al centro di questo ambizioso progetto”

“Accogliamo con grande favore ed immensa soddisfazione la delibera della Giunta Regionale con la quale si approva il ‘Piano di sviluppo strategico’ all’interno del quale si prevede l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS)” lo dichiarano gli esponenti di Fratelli D’Italia Fiumicino.

“Il provvedimento – spiegano – che interessa 49 comuni sui quali insistono infrastrutture portuali e piattaforme logistiche, individua diverse porzioni di territorio che, per scambi commerciali, struttura territoriale, realtà produttive, presentano una chiara affinità tra loro, con l’obiettivo di creare aree omogenee e sinergiche“.

“Il cuore pulsante dell’iniziativa – prosegue Roberta Angelilli, Vicepresidente della Giunta Regionale – è rappresentato da un triangolo strategico che include Fiumicino, Civitavecchia, e Gaeta. Queste località, dotate di infrastrutture portuali e logistiche rilevanti, saranno al centro dello sviluppo del progetto”.

“Inoltre – come sottolineato dall’Assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini – questo piano non è solo l’occasione per modernizzare le infrastrutture ma un validissimo supporto ai grandi centri di produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

“Tutto ciò, quindi, rappresenta un volano formidabile per le aziende del nostro territorio – sostengono – che potranno, così come previsto dalla norma, usufruire di vantaggi fiscali, crediti d’imposta, facilitazioni rispetto ai bandi europei, snellimento delle procedure burocratiche, accesso facilitato al credito”.

“Ci teniamo a ricordare che nell’impianto originario del provvedimento, concepito dall’allora maggioranza di centrosinistra, non era ricompreso il Comune di Fiumicino. Solo grazie alla quotidiana interlocuzione con i nostri rappresentanti in Regione – sottolineano – i quali hanno dimostrato grande attenzione alle esigenze che pervengono dai territori, siamo riusciti a farne modificare la composizione e a portare Fiumicino al centro di questo ambizioso progetto“.

“Non ci rimane, adesso, che attendere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si istituirà ufficialmente la Zona Logistica Semplificata” concludono gli esponenti di Fratelli D’Italia Fiumicino