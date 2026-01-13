Troncone (ADR): “Lo sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino è una priorità locale e nazionale”

“In uno scenario internazionale sempre più sfidante, l’ampliamento dello scalo è decisivo per il territorio e per la competitività del Paese”

Lo sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino rappresenta una priorità strategica non solo a livello nazionale, ma anche per il progresso del territorio locale. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, commentando l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Fiumicino della delibera sulla riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, passaggio fondamentale per il progetto di ampliamento dello scalo, che prevede anche la realizzazione della quarta pista.

“Lo sviluppo dell’aeroporto della Capitale è un fattore essenziale per la competitività del Paese in uno scenario internazionale sempre più sfidante ed è quindi una evidente priorità strategica nazionale. Ma è anche un progetto di elevatissima rilevanza locale per il progresso del nostro territorio. Il pronunciamento odierno del Consiglio comunale riconosce con chiarezza e visione questa duplice valenza” ha dichiarato Troncone, interpellato telefonicamente dopo il voto dell’aula.

L’amministratore delegato di ADR ha poi ribadito l’impegno della società nel portare avanti il percorso con responsabilità e attenzione verso la comunità locale.

“Come gestori privati di un bene pubblico, opereremo come abbiamo sempre fatto – ha aggiunto – con responsabilità e spirito di servizio, ponendo la massima attenzione nei confronti della comunità e del territorio che ci ospita e che vuole e deve crescere in modo sinergico con l’aeroporto”.

“Siamo solo all’inizio di un cammino. Ora il nostro compito è mettere a punto, insieme alle istituzioni centrali e locali, soluzioni concrete, condivise ed equilibrate, nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e dell’intero territorio, per garantire uno sviluppo tempestivo e sostenibile” ha concluso Troncone