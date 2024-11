Trasporto pubblico locale, Graux: “Più bus per l’aeroporto, meno traffico in città”

Dalla Regione Lazio stanziati 255.000 euro per migliorare i collegamenti nel territorio

“Una buona notizia per i pendolari che ogni giorno raggiungono l’aeroporto Leonardo da Vinci. L’amministrazione comunale ha annunciato un potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, grazie ad un finanziamento di 255.000 euro stanziato dalla Regione Lazio” lo dichiara Massimiliano Graux, membro esecutivo della Federazione provinciale di Roma

di Fratelli d’Italia.

“L’iniziativa – aggiunge – fortemente voluta dall’Assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera, mira a migliorare i collegamenti tra l’aeroporto e le stazioni ferroviarie del territorio, facilitando gli spostamenti dei lavoratori e riducendo al contempo il traffico privato”.

“I nuovi fondi consentiranno di aumentare le corse degli autobus, e se necessario di modernizzare il parco veicoli. In questo modo, i pendolari potranno contare su un servizio più frequente, puntuale e confortevole, tutto a vantaggio dei lavoratori e del turismo. Questo è chiaramente un aumento ad una implementazione già attivata per Fiumicino, quindi un potenziamento, portando a un equilibrio rispetto ai tagli sui trasporti messi in campo in passato dalla Regione Lazio, guida Zingaretti. Non è dimenticata la polemica di qualche anno fa dove l’ex Sindaco Montino si scagliava contro l’ex presidente Regionale Zingaretti per un taglio dei fondi che avevano messo in difficoltà i trasporti su Fiumicino. Il potenziamento del trasporto pubblico rappresenta quindi un passo importante verso una mobilità più sostenibile e inclusiva. Incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici, si contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti e a migliorare la vivibilità della città” conclude Massimiliano Graux

“E’ chiara la volontà di continuare ad investire ed incrementare i fondi del servizio pubblico per i cittadini della regione, per i dipendenti che lavorano presso i due scali e per i numerosi viaggiatori che prediligono i due aeroporti laziali – rimarca l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – Misure queste, insieme all’inserimento di poche settimane fa, dell’ulteriore coppia di treni del Leonardo Express per l’aeroporto di Fiumicino nell’orario notturno, che vanno a rafforzare il sistema di trasporto della Regione Lazio attenta a soddisfare le reali necessità dell’utenza”.

“Siamo soddisfatti di questo risultato. Un trasporto pubblico più efficiente significa meno congestione sulle strade e una migliore qualità dell’aria per tutti i cittadini” ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti comunale di Fiumicino Angelo Caroccia.