Spiaggia inclusiva, Prete (FdI): “Un simbolo tangibile di come la collaborazione istituzionale possa abbattere le barriere”

“L’inclusione di tutti i cittadini nella vita comunitaria è un tema centrale per la nostra città”

“A nome del Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia ringrazio l’Amministrazione Comunale, il Consiglio dei Ministri ed l’Assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, per la loro attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti di un tema centrale per la nostra città, come l’inclusione di tutti i cittadini nella vita comunitaria” ha dichiarato Agostino Prete, Capogruppo del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, durante la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta questa mattina sul Lungomare della Salute di Fiumicino.

“Grazie al loro impegno ed alla loro visione, oggi abbiamo potuto celebrare l’apertura della ‘Spiaggia per tutti’, la prima spiaggia libera ed inclusiva di Fiumicino. Un simbolo tangibile di come la collaborazione istituzionale possa abbattere le barriere e promuovere l’inclusione sociale garantendo a tutti i cittadini ed ai turisti, la possibilità di godere delle bellezze del nostro litorale, anche in previsione del Giubileo 2025″ ha concluso Agostino Prete