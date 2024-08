Spiaggia inclusiva, Onorati: “L’attuale amministrazione ha concretizzato un progetto di cui si parlava soltanto”

“L’inclusività non ha colore politico, ma è un valore universale che richiede il contributo di tutti”

“Accogliamo con favore la posizione della consigliera regionale, Michela Califano ed il suo apprezzamento per il lavoro svolto (Clicca qui). Riteniamo che l’inclusività non abbia colore politico, ma sia un valore universale che richiede il contributo di tutti” lo dichiara il Vice sindaco, Giovanna Onorati in riferimento alle dichiarazione della consigliera regionale, Michela Califano.

“È fondamentale – ribadisce – dare seguito a progetti importanti come quello che inaugureremo il 7 agosto, presso la spiaggia libera sul Lungomare di Fiumicino, con impegno e determinazione, qualità che caratterizzano l’attuale amministrazione, meritevole di aver concretizzato un progetto di cui si parlava soltanto”.

“La nostra priorità è garantire che cittadini e turisti, possano godere dei beni e dei servizi comuni. Continueremo a lavorare nello sviluppo di progetti concreti che migliorino la qualità della vita dei cittadini, assicurandoci che non restino solo sulla carta ma siano attuabili e fruibili a tutti,” conclude Giovanna Onorati