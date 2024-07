Sicurezza: la replica del capogruppo Pd, Di Genesio Pagliuca, al presidente del Consiglio comunale Severini

“Le chiacchiere stanno a zero, vada a chiedere a caserme, commissariati e cittadini lo stato della situazione”

“Le chiacchiere del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, stanno a zero. Sono i numeri e i fatti a sbugiardarlo ancora una volta – incalza il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca – Infatti gli organici delle Forze dell’ordine non sono mai stati così esigui e gli agenti in servizio sul nostro territorio fanno il massimo. Il presidente del Consiglio comunale Severini, semmai riuscisse ad essere terzo data la sua posizione, vada a chiedere alle Caserme e ai Commissariati di zona lo stato della situazione. E vada a bussare alle porte dei cittadini che negli ultimi giorni, in particolare a Fregene e Focene, hanno subito le incursioni dei ladri, anche in pieno giorno, per domandare se si sentono sicuri e tutelati”.

“La realtà è che questa maggioranza non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale Severini farebbe bene ad ammetterlo e a prendersi le proprie responsabilità. Questo però, a quanto si vede, non rientra nel suo stile” conclude il capogruppo PD