Sicurezza, Di Genesio Pagliuca: “Il Comune avvii subito concorso per nuovi agenti Polizia Locale”

“I cittadini richiedono risposte immediate e azioni coerenti, non contraddizioni e promesse vuote”

“Il Sindaco di Fiumicino continua a lanciare richieste di aiuto, contraddicendo nei fatti le rassicurazioni fornite dal Governo, dello stesso orientamento politico, che aveva garantito soluzioni ai problemi di sicurezza” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La realtà, però, è ben diversa – ribadisce – i furti sul territorio comunale proseguono indisturbati, come dimostrato dai recenti episodi riportati dai media, tra cui il furto nella villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra. Nel frattempo, negli ultimi due anni si è registrata una preoccupante riduzione del personale in servizio tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Questa situazione sottolinea la necessità di rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine, che risulta più incisiva rispetto a quella degli istituti di vigilanza privata”.

“Particolarmente critica è la situazione degli agenti della Polizia Locale – rimarca Di Genesio Pagliuca – Nonostante alcune nuove assunzioni, l’organico attuale a Fiumicino è addirittura inferiore rispetto a maggio 2023. Viene naturale chiedersi se dietro questa carenza si celino motivazioni poco trasparenti o logiche di interesse personale che prevalgono sul bene della città”.

“Le nostre proposte sono chiare e realizzabili – afferma – indire immediatamente un concorso per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale, al fine di riportare l’organico ad almeno 100 unità; e istituire un Tavolo di confronto con sindacati e parti interessate, per trovare soluzioni condivise e sostenibili. Inoltre riteniamo fondamentale valorizzare il ruolo e la dedizione della Polizia Locale, liberandola dal peso di alcune mansioni amministrative che poco c’entrano con il ruolo di polizia ed aumentando le risorse per le attrezzature, la formazione e le tutele degli agenti”.

“Questa amministrazione avrebbe dovuto destinare maggiori risorse all’assunzione di agenti, riducendo invece il peso del personale amministrativo. Questa scelta avrebbe rappresentato un segnale concreto di attenzione verso il tema della sicurezza. Noi siamo pronti a collaborare per il bene della città, portando idee innovative e proposte efficaci. Non accetteremo, però, di essere coinvolti in progetti irrealistici o iniziative propagandistiche. La sicurezza dei cittadini richiede risposte immediate e azioni coerenti, non contraddizioni e promesse vuote” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca