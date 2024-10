Rischio abbattimento bilancioni, Opposizione “nostra intenzione è quella di tutelare i bilancioni. Chiederemo chiarimenti”

“Anche il Ministero della Cultura aveva garantito la loro salvaguardia nelle sue progettualità”

“Dopo l’abbattimento definitivo dello scorso 19 settembre di uno dei bilancioni, che si trovano nella zona del Vecchio Faro e nell’area dove dovrebbe sorgere il Porto turistico-crocieristico di Fiumicino-Isola Sacra, apprendiamo con stupore che ieri mattina è dovuto intervenire un gruppo di cittadini per impedire la demolizione della piattaforma di un secondo bilancione.” Lo dichiarano in una nota il capogruppo Pd, Ezio di Genesio Pagliuca, il capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco, Angelo Petrillo e la capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, Barbara Bonanni.

“La nostra intenzione è quella di tutelare i bilancioni, che rappresentano un pezzo di storia del nostro territorio e un bene caratteristico della città. Non solo, anche il Ministero della Cultura aveva garantito la loro salvaguardia nelle sue progettualità.”

“A quanto riferito da alcuni cittadini, sembrerebbe che il semaforo verde all’abbattimento sia stato dato dal Comune di Fiumicino. Per quanto ci riguarda ci attiveremo immediatamente richiedendo informazioni ufficiali e chiedendo al Comune di Fiumicino, se venisse appurato che abbia dato il via libera alla demolizione, di fermare le operazioni in attesa di maggiori chiarimenti”, concludono.