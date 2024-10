Regione: la destra dice no all’ospedale a Fiumicino

Califano: “La maggioranza del Presidente Rocca boccia la mia proposta in Consiglio Regionale”

“Con l’uscita dal commissariamento sanitario, grazie al lavoro enorme sulle voragini lasciate dalla destra, ho deciso di presentare un ordine del giorno per capire se ci fossero le prospettive per un ospedale a Fiumicino” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Un cavallo di battaglia, lo ricordo, della destra all’opposizione – sottolinea – che per anni ci ha accusati di essere brutti e cattivi e di non volere questa opera sul nostro territorio”.

“Oggi – prosegue Califano – che sono al Governo e che ci sarebbe finalmente un barlume di speranza, la maggioranza del Presidente Rocca boccia la mia proposta in Consiglio Regionale facendo cadere la maschera”.

“Chissà cosa ne penserà il sindaco Baccini – rimarca la consigliera regionale del Pd Lazio – per mesi ci ha fatto credere che se avessimo aderito alla sua micro Provincia, grazie a lui, avremmo potuto realizzare il tanto agognato ospedale. Tutto falso”.

“Pura propaganda. Come quella della destra che per anni ha cavalcato l’onda elettorale dell’ospedale per poi, una volta in maggioranza, rimangiarsi la promessa. Che vergogna” conclude Michela Califano