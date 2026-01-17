Quarta pista, il PD di Fiumicino vota contro la delibera

“Serve uno studio epidemiologico preventivo e indipendente prima di procedere con la riperimetrazione della Riserva del Litorale Romano”

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino ha votato contro la delibera approvata dal Consiglio comunale, su proposta dell’amministrazione guidata dal Sindaco Mario Baccini, relativa alla riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano per la realizzazione della quarta pista dell’Aeroporto Leonardo da Vinci.

“La nostra richiesta di uno studio epidemiologico preventivo, condotto dalla ASL o altro soggetto pubblico competente e autonomo, e non dal gestore aeroportuale, è condizione imprescindibile per capire impatto e, qunque fattibilità” lo dichiarano gli esponenti del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Erica Antonelli e Paolo Calicchio.

“Inoltre – aggiungono – la riduzione del territorio della Riserva e la frammentazione di un sistema ecologico unitario compromettono non solo biodiversità e paesaggio, ma anche la funzione di tutela della salute dei cittadini, ruolo per il quale la Riserva è stata istituita. Un quadro che rende del tutto insufficiente e inaccettabile qualsiasi valutazione ex post o affidata a soggetti direttamente interessati alla realizzazione dell’opera”.

“Sulla stessa lunghezza d’onda – rimarcano – anche le associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Italia Nostra, LIPU e Fai) che hanno reso una chiara e motivata posizione in merito”.

“In questo contesto – proseguono – parlare di ‘meno dell’1%’ o di ‘saldo zero’ significa minimizzare un problema reale, che riguarda l’esposizione cumulativa della popolazione a inquinamento atmosferico, acustico e ambientale in un territorio già fortemente stressato dalla presenza dell’hub aeroportuale. È proprio per questo che riteniamo indispensabile e non più rinviabile uno studio epidemiologico preventivo, indipendente e pubblico, come strumento di trasparenza e di tutela della salute collettiva, prima di qualsiasi scelta irreversibile”.

“Per queste ragioni, come Gruppo consiliare del Partito Democratico, abbiamo respinto la delibera del Comune di Fiumicino sulla riperimetrazione della Riserva del Litorale Romano, ribadendo che sviluppo e infrastrutture non possono prescindere dalla salvaguardia della salute dei cittadini e dall’ascolto degli allarmi lanciati dal mondo scientifico e ambientalista” concludono Ezio di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Erica Antonelli e Paolo Calicchio