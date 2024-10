Progetti per il territorio, Catini: “16 mesi per rimettere a posto gli errori della sinistra”

“In questi 16 mesi l’attuale amministrazione ha dovuto affrontare e risolvere una serie di errori e disastri ereditati dalla precedente giunta di sinistra. Invece di poter lavorare immediatamente sui nostri progetti per il territorio, abbiamo speso gran parte del tempo a riparare ciò che era stato mal gestito” lo dichiara il Capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini.

“Un esempio emblematico è il Palafersini (vedi foto) – rimarca – sul quale l’ex maggioranza, aveva diffuso la notizia che fosse necessaria un’interruzione dei lavori. Ma grazie al nostro impegno, siamo riusciti a far avanzare il progetto, oggi in fase di conclusione”.

“Il Polo natatorio di Granaretto, poi – aggiunge Catini – non aveva neppure un progetto esecutivo, nonostante sia stata messa in scena la posa della prima pietra in concomitanza con la campagna elettorale; anche in questo caso siamo dovuti intervenire per mettere le cose in ordine ed oggi il cantiere ha finalmente preso il via”.

“Per non parlare – prosegue – del campo da basket di Passoscuro, costruito fuori norma e della famigerata pista ciclabile, nella stessa località, diventata oggetto di scherno a livello nazionale a causa di un servizio di Striscia la Notizia. Abbiamo anche dovuto rivedere il Piano particolareggiato di Passoscuro perché alcune aree erano state indicate a servizio della regione ed invece appartenevano ai privati”.

“Altri esempi di progetti mal gestiti ed irregolari che ci hanno costretto ad intervenire tempestivamente – ribadisce Catini facendo riferimento alla situazione legata al porto crocieristico – È stato incredibile vedere come, dopo solo due mesi dall’insediamento della nostra amministrazione, il Sindaco uscente, Esterino Montino, abbia, sbugiardato (clicca qui) la sua stessa maggioranza su questo tema, dimostrando una gestione politica disastrosa e soprattutto la disponibilità da parte della sua squadra di avallare la costruzione dell’opera, fatto che oggi rinnegano spudoratamente”.

“L’Amministrazione guidata dal Sindaco Baccini continua a lavorare duramente per riparare ai danni ereditati e per far ripartire il territorio. Proseguiremo ad impegnarci per portare avanti i nostri progetti e garantire un futuro migliore ai cittadini, liberi dalle falsità e dall’incapacità di chi ci ha preceduti” conclude Massimiliano Catini, Capogruppo Lista Civica Baccini