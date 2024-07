Presentato Odg per ripristinare e implementare fondi politiche abitative ed esprimere preoccupazione per il ddl sicurezza

Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Si chiede all’amministrazione di farsi portavoce presso il Governo”

Nella giornata di ieri, è stata presentata una richiesta di mozione firmata dai consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni, su impulso dell’Unione Inquilini Fiumicino.

“Questo sindacato ha lanciato una campagna nazionale contro le attuali disposizioni del DDL Sicurezza e oggi, venerdì 12 luglio, alle ore 10:00, terrà un convegno presso la Camera dei Deputati con la straordinaria partecipazione del Relatore del Comitato ONU per i diritti civili, economici e culturali. Proprio all’Unione Inquilini è stato sottoposto il testo depositato dal Governo, chiedendone un parere sulle possibili violazioni dei diritti fondamentali che l’approvazione di questa legge potrebbe comportare” lo dichiarano i capigruppo Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni.

“Come si legge nel documento della mozione – aggiungono – si chiede all’amministrazione di farsi portavoce presso il Governo per richiedere l’urgente rifinanziamento del fondo sociale affitti e di quello per la morosità incolpevole, tagliati dall’attuale governo di destra. Inoltre, si sollecita il supporto finanziario ai comuni che intendono acquisire immobili dismessi per fini abitativi, o che presentino progetti volti al recupero e all’assegnazione, entro il 2025, di circa 90 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica a livello nazionale, attualmente vuoti e non assegnati. Si chiede altresì di garantire il mantenimento di tali alloggi nell’ambito dell’ERP, prevedendo un capitolo apposito nella prossima legge finanziaria”.

“L’ordine del giorno esprime inoltre la preoccupazione dell’Amministrazione della città riguardo alle previsioni contenute nel Disegno di legge in discussione presso la Camera dei Deputati, chiedendone una profonda revisione. Questa mozione rappresenta una presa di coscienza da parte dell’amministrazione sulle tematiche delle politiche abitative, indicando una direzione positiva” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni